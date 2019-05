Classifica Serie A 2018 2019 | 36esima giornata | Risultati | Punti | Marcatori | Gol

CLASSIFICA SERIE A 2018 2019 – Vittoria importante per l’Atalanta che, in attesa della sfida tra Inter e Chievo Verona (in programma lunedì sera), sale al terzo posto in classifica. Tre punti anche per Milan e Torino che, in attesa della Roma, impegnata in serata con la Juventus, restano in zona Europa e accorciano sull’Inter. Si rifà sotto anche la Lazio vittoriosa a Cagliari. In zona retrocessione si mette male per il Genoa: l’Empoli vince e accorcia a una distanza dai rossoblù. Chi si salverà?

Di seguito la classifica di Serie A 2018 2019 aggiornata in base ai risultati della 36esima giornata di campionato:

Juventus 89 –

Napoli 76

Atalanta 65

Inter 63 –

Milan 62

Torino 60

Roma 59 –

Lazio 58

Sampdoria 49

SPAL 42

Sassuolo 42

Cagliari 40

Fiorentina 40

Parma 38 –

Bologna 37 –

Udinese 37

Genoa 36

Empoli 35

Frosinone 24

*Chievo Verona 15 –

*Tre punti di penalizzazione

— Una partita in meno

Campione d’Italia

In Champions League

In Europa League

Retrocesse

DOVE VEDERE LA SERIE A IN STREAMING LIVE

Classifica Serie A 2018 2019 | I risultati della 36esima giornata

Ecco tutti i risultati della 36esima giornata della Serie A:

Atalanta-Genoa 2-1

Cagliari-Lazio 1-2

Fiorentina-Milan 0-1

Torino-Sassuolo 3-2

Sampdoria-Empoli 1-2

Frosinone-Udiense 1-3

Spal-Napoli 1-2

Roma-Juventus ore 20,30

Bologna-Parma lunedì ore 19

Inter-Chievo Verona lunedì ore 21

Classifica Serie A 2018 2019 marcatori

Chi è in testa alla classifica marcatori della Serie A 2018 2019? Ecco i principali goleador del nostro campionato:

1 Fabio Quagliarella 25

2 Duvan Zapata 22

3 Cristiano Ronaldo 21

3 Krzysztof Piatek 21

5 Arkadiusz Milik 17

6 Francesco Caputo 15

7 Ciro Immobile 14

7 Andrea Petagna 14

7 Dries Mertens 14

9 Andrea Belotti 13

9 Leonardo Pavoletti 13

DOVE VEDERE IL CALCIO IN STREAMING