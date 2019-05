BALLANDO CON LE STELLE ANTICIPAZIONI 11 MAGGIO – Questa sera torna l’appuntamento con Ballando con le stelle, il talent show che Rai 1 schiera contro il colossal di Mediaset (Amici).

Il talent, condotto da Milly Carlucci e Paolo Belli, va in onda sabato 11 maggio 2019 alle ore 20:35 e porta in prima serata un ospite speciale che sarà ballerino per una notte.

Cosa aspettarci da questa nuova puntata di Ballando con le stelle? Vediamo le anticipazioni.

Ballando con le stelle anticipazioni 11 maggio | Cosa succede?

La gara si aprirà con l’atteso risultato del ballottaggio che ha visto protagoniste le coppie Dani Osvaldo-Veera Kinnunen e Marzia Roncacci-Samuel Peron. Chi, tra le due coppie di concorrenti, avrà superato lo scontro?

Tante sfide a passo di danza ci aspettano per questa nuova puntata di Ballando con le Stelle, tra i concorrenti rimasti in gara. Cristina, Ettore Bassi, Milena Vukotic, Nunzia De Girolamo, Dani Osvaldo, Lasse Lokken Matberg e Ornella Boccafoschi si sfideranno con i loro rispettivi partner. Chi decide chi è degno di proseguire nella sfida del talent? Il pubblico da casa, ovviamente, tramite televoto che può avvenire con i social e anche la giuria in studio.

Anche questa settimana torna il torneo di “Ballando con te” , un appuntamento dedicato alle persone comuni.

Ballando con le stelle anticipazioni 11 maggio | Ospite speciale

Ma ci sarà anche un ospite speciale per questa nuova puntata di Ballando con le stelle. Stiamo parlando di Alessandro Del Piero, uno dei più grandi calciatori italiani al mondo che diventerà ballerino per una notte grazie al talent show di Rai 1.

Alex mostrerà il suo talento da ballerino al fianco di Maria Ermachkova e l’esibizione verrà valutata dalla giuria presente in studio. Il punteggio ottenuto potrà aiutare le coppie in gara in classifica.

Ballando con le stelle vi aspetta con questa nuova puntata sabato 11 maggio 2019 su Rai 1.

Ecco dove vedere in tv e streaming Ballando con le stelle