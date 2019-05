Chiara Ferragni compleanno Fedez | Chiara Ferragni è costretta a interrompere i festeggiamenti del suo 32esimo compleanno a causa di un viaggio di lavoro con Omega, una delle marche con cui collabora.

Chiara Ferragni compie 32 anni: c’era una volta un’influencer

Mercoledì mattina, la fashion blogger ha pubblicato una storia su Instagram in cui si mostra intenta a lasciare il vialetto di casa con un trolley da viaggio. “Sono felice di partire per lavoro ma anche molto triste di non vedere la mia famiglia per i prossimi tre giorni”, ha detto la Ferragni, che ora più che mai sembra particolarmente legata a parenti e famigliari.

In occasione del suo compleanno, Chiara Ferragni ha passato la mezzanotte di lunedì cenando in un ristorante romantico con il marito Fedez. Martedì 7 maggio, la fashion blogger ha pranzato con i colleghi di lavori, che l’hanno festeggiata con una torta di compleanno. La casa di moda Fendi le ha poi dedicato il terzo episodio della serie #MeAndMyPeekaboo, ripostato dalla Ferragni sul suo account Instagram.

Fendi festeggia Chiara Ferragni: il video commovente con la sua famiglia (e la Peekeboo) | VIDEO

Nel pomeriggio di martedì 7 maggio, l’influencer cremonese ha poi ricevuto un numero imprecisato (ma di certo altissimo) di mazzi di rose. I fiori della passione hanno letteralmente invaso il salone della fashion blogger, che ha cenato su uno sfondo di rose rosse insieme al marito Fedez, al figlio Leone e agli altri intimi dell’imprenditrice digitale.

Festa annullata o solo rimandata? Per il momento, Instagram non fornisce risposte, Certo, i followers dei Ferragnez, ormai abituati ai tre giorni di matrimonio o ai festini all’interno di supermercati privatizzati, si aspettano qualcosa di più dal compleanno dell’influencer italiana più celebre del momento.