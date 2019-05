Ajax Tottenham diretta LIVE 2-0 | Cronaca in tempo reale (aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti) | Champions League | Risultato | • LIVE:

AJAX TOTTENHAM DIRETTA LIVE – Benvenuti alla diretta LIVE testuale di TPI della partita Ajax Tottenham, in programma oggi, mercoledì 8 maggio 2019, alle ore 21 alla Joahn Cruijff Arena. Partita valida per il ritorno delle semifinali della Uefa Champions League 2018-2019. Andata: 1-0 per gli olandesi.

AJAX TOTTENHAM DIRETTA LIVE

PRIMO TEMPO

35′ GOL DELL’AJAX : ripartenza degli olandesi con Ziyech che calcia dal limite e batte Lloris. 2-0 Ajax

30′ Tadic entra in area e calcia ad incrociare, palla di poco a lato

23′ Eriksen calcia dal limite, para il portiere dell’Ajax

22′ Son calcia da dentro l’area, para il portiere dell’Ajax

16′ Fallo di Sissoko: ammonito

10′ Alli prova il tiro a giro, palla a lato

6′ Reazione del Tottenham con Son che arriva sul fondo e calcia in area, il palo salva l’Ajax

5′ GOL DELL’AJAX : De Ligt anticipa tutti di testa e batte Lloris. 1-0 per gli olandesi

4′ Tadic calcia dal limite dell'area, bravo Lloris a deviare in angolo

3′ Parte forte l’Ajax che prova a bucare la difesa del Tottenham con il suo gioco

L’arbitro fischia l’inizio della partita: si parte!

È il momento dell’inno della Uefa Champions League

Le squadre entrano in campo

Ajax Tottenham diretta live | Pre partita

Riscaldamento finito: le due squadre tornano negli spogliatoi. Tra pochi minuti il calcio d’inizio

Ajax e Tottenham scendono in campo per il riscaldamento pre partita

Comunicate le formazioni ufficiali:

Tottenham (4-2-3-1): Lloris, Trippier, Vertonghen, Alderweireld, Rose; Wanyama, Sissoko; Alli, Eriksen, Lucas; Son.

Allenatore: Pochettino.

Ajax (4-2-3-1): Onana; Mazraoui, De Ligt, Blind, Tagliafico; Schone, De Jong; Ziyech, Van de Beek, Dolberg; Tadic.

Allenatore: ten Hag.

Le squadre sono arrivate allo stadio. Tra poco la ricognizione in campo e le formazioni ufficiali

L’Ajax ci crede. Eccome se ci crede. Ecco come la squadra olandese ha presentato la sfida di stasera su YouTube:

Ci siamo: oggi, 8 maggio 2019, alle ore 21 Ajax e Tottenham si giocano l’accesso alla finale di Champions League 2018-2019. Chi raggiungerà il Liverpool, protagonista ieri di una strepitosa rimonta ai danni del Barcellona? TPI seguirà LIVE la gara con una diretta testuale. Dove? Giusto qualche riga più in su

Ajax Tottenham diretta live | Le probabili formazioni

Chi gioca stasera? Quali saranno gli undici che scenderanno in campo? Ecco le probabili formazioni di Ajax e Tottenham per la sfida di Champions League:

Ajax (4-3-3): Onana; Tagliafico, Blind, de Ligt, Veltman; de Jong, Schone, Van de Beek; Neres, Tadic, Ziyech

Tottenham (3-4-3): Lloris; Alderweireld, Sanchez, Vertonghen; Trippier, Eriksen, Wanyama, Rose; Alli, Llorente, Son

Ajax Tottenham diretta live | Le parole di ten Hag | Conferenza stampa

L’allenatore dell’Ajax ten Hag ha parlato in conferenza stampa vista della sfida di Champions League contro il Tottenham:

“Giochiamo contro una squadra della Premier League, l’intensità è leggermente diversa – le sue parole -. Lo abbiamo visto contro la Juventus e il Real, rispetto alla prima partita la squadra deve salire a un livello superiore. Dobbiamo giocare per vincere, sfruttando i nostri punti di forza. È un’altra partita ancora tutta da giocare”.

“Vincere in trasferta è stato importante – ha proseguito -, ora giocheremo con un tifo incredibile che spero possa aiutarci. Nella gara d’andata l’organizzazione difensiva è stata perfetta, nella gara di ritorno abbiamo bisogno di fare meglio in fase offensiva ma dipenderà anche dal Tottenham. Dovremo saper leggere la partita in modo da capire cosa è meglio fare”.

“Formazione? Forse abbiamo un piccolo problema con Neres, ma pensiamo che sarà in grado di giocare. Resta un piccolo punto interrogativo. È una gioia veder giocare la squadra e la cosa più importante è l’energia che i calciatori mettono in campo, giocano l’uno per l’altro”.

Ajax Tottenham diretta live | Le parole di Blind | Conferenza stampa

“Dovremo giocare come se fossimo sullo 0-0. Dobbiamo essere aggressivi e dare il massimo, perché il confronto non è ancora finito. Siamo in un buon momento ma questa partita sarà completamente diversa dalle altre. Non siamo nervosi, abbiamo soltanto un po’ di sana tensione. Questo è un aspetto positivo, ogni partita è importante e abbiamo già affrontato grandi avversari. Dopo la vittoria della Coppa d’Olanda abbiamo festeggiato un po’ con i nostri tifosi allo stadio e poi ci siamo fermati, chiaramente questa partita era già nei nostri pensieri”.

Ajax Tottenham diretta live | Le parole di Pochettino | Conferenza stampa

L’allenatore del Tottenham Mauricio Pochettino ha parlato in conferenza stampa in vista dell’Ajax:

“Gli olandesi sono un’ottima squadra e hanno un buon allenatore, meritano di essere dove sono. Quando si arriva in questa competizione, la più difficile del mondo, si sta nelle prime quattro perché si hanno determinate qualità. Dobbiamo fare del nostro meglio e naturalmente avere un po’ di fortuna, ma non so se questa sia più difficile. Bisogna godersi il momento e non cominciare come abbiamo fatto nella gara d’andata, ora abbiamo più informazioni su di loro e viceversa. Proveremo a giocare il nostro calcio facendo meglio di loro. Ai ragazzi parlo col cuore, prima della partita dirò loro quello che sento in quel momento”.

“Son? Penso che tutti i calciatori siano importanti. Sonny non c’era all’andata, è qualcosa che non possiamo ripetere e quindi deve rimanere calmo e rilassato mentalmente. Lamela ci sarà ed è a disposizione, Aurier invece no – ha aggiunto -. Prima scherzavo con Eriksen, che non riuscivo a trovare nessuna sua foto in questo stadio; ho cercato anche quelle degli altri nostri giocatori che sono stati qui”.

“Rigori? Non abbiamo avuto il tempo di allenarci su questo, ma lo abbiamo fatto nelle settimane precedenti. Forse potremmo tornarci stasera, potrebbe essere una buona idea: vedremo”.

Ajax Tottenham diretta live | Come è finita all’andata? | Sintesi, gol e risultato

Ecco la sintesi completa della gara d’andata tra Tottenham e Ajax, vinta dagli olandesi per 1-0, e il gol:

Ajax Tottenham diretta live | Statistiche

Abbiamo raccolto alcune statistiche (Opta) in vista della sfida di stasera ad Amsterdam tra Ajax e Tottenham. Eccole:

L’Ajax cercherà di raggiungere la sua prima finale di Champions League dal 1996 (persa contro la Juventus), mentre per il Tottenham sarebbe la prima volta: la 40esima squadra nella storia a raggiungere la finale

Le due precedenti partite del Tottenham in Olanda in Champions League si sono concluse con un pareggio con un totale di 10 gol

L’Ajax non ha vinto le ultime tre partite casalinghe in Champions League (2 pareggi, 1 sconfitta)

Tra le semifinaliste di Champions League in questa stagione, l’Ajax è l’unica squadra ad aver segnato un gol in ogni partita della competizione

Son Heung-Min ha segnato il 50 per cento dei gol del Tottenham nella fase d’eliminazione di Champions League in questa stagione (quattro su otto)

Son è il capocannoniere asiatico nella storia della competizione (12 gol)

Ajax Tottenham diretta live streaming: dove vedere la partita di Champions League

Dove vedere Ajax Tottenham in tv o live streaming? La partita, valida per il ritorno delle semifinali di Champions League, andrà in onda in chiaro – gratis – su Rai 1 e, a pagamento, sulla tv satellitare Sky Sport (telecronaca di Maurizio Compagnoni e Luca Marchegiani).

La sfida sarà visibile anche in live streaming tramite le piattaforme RaiPlay.it (gratis, previa registrazione mail o social) e quella riservata agli abbonati Sky, SKYGO.