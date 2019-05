Il 7 maggio è il giorno del compleanno dell’imprenditrice digitale più famosa d’Italia, Chiara Ferragni, che compie oggi 32 anni.

Fra una cena con suo marito Fedez e un balletto con il suo bambino Leone, i festeggiamenti sono già iniziati e dureranno, come annunciato anche dal rapper su Instagram, per ben una settimana.

Oggi il rapper ha fatto una sorpresa alla moglie, facendole recapitare a casa una marea di rose rosse. In alcuni scatti pubblicati su Instagram, la fashion blogger si mostra assieme al piccolo Leone e poi con il marito in mezzo ai fiori rossi.

In questa occasione, vediamo insieme le tappe fondamentali della vita della biondissima fashion blogger e come ha scelto di festeggiare.

Chiara Ferragni: da The Blonde Salad all’e-commerce, passando per Harvard

C’era una volta una ragazza di 22 anni con una passione per la moda, le foto e i viaggi. È l’ottobre del 2009 e Chiara Ferragni, con l’aiuto dell’allora compagno Riccardo Pozzoli, lancia il suo blog The Blonde Salad (in italiano: “insalata bionda”), un condensato, dice lei, di “tutto ciò che le piace”.

Come ha più volte raccontato la stessa Ferragni, al tempo nessuno avrebbe immaginato che, un giorno, quel blog sarebbe diventato un impero che fattura milioni.

Con l’avvento di Instagram e qualche cambio di look, Chiara affina il suo stile di abbigliamento, le sue pose diventano via via sempre più iconiche e i seguaci virtuali iniziano ad aumentare vertiginosamente (oggi ne conta più di 16 milioni solo sul suo profilo Instagram).

Chiara Ferragni avrebbe avuto lo stesso successo senza Instagram? Questo nessuno può saperlo,ma quel che è certo è che la fashion blogger cremonese ha saputo sfruttare appieno le potenzialità dei social network: pare che un suo post su Instagram, oggi, costi circa 12 mila dollari. Avete capito bene.

Nel febbraio del 2015, la fashion blogger, ormai famosa, è invitata per un incontro-confronto con gli studenti americani di Harvard: ormai, la giovane ragazza con la passione per i vestiti è diventata una vera imprenditrice digitale, oltre che un'”influencer” (letteralmente: un personaggio capace di influenzare gli altri).

Nel maggio 2016, la vita di Chiara Ferragni è coronata dall’arrivo dell’amore. In una delle famose hit estive del rapper milanese Fedez (Federico Leonardo Lucia), una strofa contiene un riferimento a Chiara Ferragni: “Il cane di Chiara Ferragni ha il papillon di Vuitton, e un collare con più glitter di una giacca di Elton John“.

I due non si conoscono ancora, ma poco tempo dopo si incontrano e nasce una relazione destinata a durare. Esattamente due anni fa, il 7 maggio 2017, sul palco di Verona dove si esibiva, Fedez chiede a Chiara di sposarlo, davanti a un pubblico in visibilio. Il 21 marzo 2018, Chiara dà alla luce il suo primo figlio, Leone. Nell’estate del 2018, lei e Fedez si sposano in Sicilia: una cerimonia sfarzosissima e più seguita sui social del matrimonio di William e Kate.

Attualmente, Chiara Ferragni è la fondatrice della marca di calzature Chiara Ferragni Collection, con 300 punti vendita in diverse città del mondo, fra cui Tokyo e Parigi e il suo documentario uscirà il prossimo settembre.

Per quanto riguarda i festeggiamenti per il suo 32esimo compleanno, Chiara Ferragni ha documentato su Instagram una cena romantica in compagnia del marito (lei e Fedez sono appena tornati da un viaggio in Polinesia).

Per i prossimi giorni sono previsti eventi a sorpresa, ma anche una serie di festeggiamenti più intimi, in compagnia della famiglia, a cui Chiara Ferragni sembra molto legata.