Previsioni meteo oggi 6 maggio 2019 | Lunedì | Italia

PREVISIONI METEO OGGI 6 MAGGIO 2019 – Chi non controlla spesso il meteo per sapere che tempo farà oggi in Italia? Sereno? Nuvoloso? È prevista pioggia? Le previsioni meteo a Roma oggi? Tante domande a cui i meteorologi cercano di dare risposte precise e in tempo grazie a studi scientifici approfonditi e dettagliati.

Ma andiamo nel dettaglio: come sarà il meteo di oggi in Italia? Quali sono le previsioni del tempo? Di seguito le previsioni meteo (fornite dall’Aeronautica Militare) per la giornata di oggi, lunedì 6 maggio 2019?

Previsioni meteo oggi 6 maggio 2019 | NORD

Per quanto riguarda il Nord Italia, il cielo si presenta coperto sul levante ligure, triveneto, est della Lombardia ed Emilia Romagna. Possibile qualche rovescio.

Dal pomeriggio miglioramenti ovunque con cielo via via più sereno.

Previsioni meteo oggi 6 maggio 2019 | CENTRO E SARDEGNA

Cielo nuvoloso sulle regioni centrali peninsulari, con precipitazioni e temporali sparsi. Tali fenomeni, però, non interessano le aree costiere, il Lazio e la Toscana.

Neve ancora sulle aree appenniniche. Dal pomeriggio rasserenamenti ovunque, con ampie schiarite su tutte le regioni centrali, che tarderanno ad arrivare solo in Abruzzo e nell’alto Lazio. Nuvolosa la Sardegna settentrionale, con possibilità di rovesci.

SUD E SICILIA

Anche al sud nuvole sparse e cielo coperto con possibilità di rovesci. Dal tardo pomeriggio sono poi attesi miglioramenti.

Previsioni meteo oggi lunedì 6 maggio 2019 | TEMPERATURE

Le minime sono in netta diminuzione su Emilia Romagna e le regioni centrali peninsulari. Stazionarie altrove, in lieve aumento al nord-ovest. Massime in ripresa, invece, al nord e su Lazio, Toscana e Sardegna.

In calo, invece, nel meridione.

VENTI

Venti da moderati a forti sulle aree ioniche peninsulari e forti settentrionali sul centro sud. Burrasca in Sardegna.

Previsioni meteo oggi 6 maggio 2019 | MARI



Molto agitato il mar di Sardegna, agitato lo stretto di Sicilia e da mossi a molto mossi gli altri mari.

