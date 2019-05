Neve a maggio in Liguria: temperature ai minimi

Maltempo Liguria | La Liguria è stata travolta da un’ondata di gelo nella giornata di domenica 5 maggio 2019. La neve ha cominciato a cadere nel pomeriggio con raffiche di vento a 130 chilometri orari e temperature che scendono fino a -5 gradi.

In Val D’Orba, nel savonese, sono caduti 8 centimetri di neve. Oltre 5 centimetri a Verdeggia, in provincia di Imperia, ma ad essere imbiancate sono state anche la Valle Stura, la Val d’Aveto e l’alta Valpolcevera alle spalle di Genova.

La regione è stata investita da un netto calo delle temperature: a Poggio Fearza, nell’Imperiese, il termometro ha segnato -5. Sensibile calo anche a Genova, dove si sono toccati gli 8 gradi (7 in meno della media stagionale).

Il maltempo oggi in Italia

All’aeroporto di Genova alcuni voli sono stati dirottati, mentre nel porto di Savona si registrano dei disagi a causa del vento a 60 nodi che ostacola l’attracco delle navi. Il mare molto mosso rende difficili operazioni portuali. I traghetti della Corsica Ferries hanno avuto difficoltà ad attraccare e una nave Costa ha atteso in rada circa 4 ore prima di poterlo fare.

La Capitaneria di porto ha interdetto temporaneamente l’accesso al porto: Costa Favolosa, arrivata alla Torretta alle 6 con 3600 passeggeri provenienti da Barcellona ha dovuto rimanere in rada in attesa dell’autorizzazione a entrare in porto, cosa che è avvenuta attorno alle 14. Problemi anche per il traghetto della Corsica Ferries che è poi riuscito a iniziare le manovre di attracco intorno a mezzogiorno.

Nel Savonese le strade provinciali delle Manie a Finale Ligure e la ’12’ in località Santuario a Savona sono state chiuse per frane.

Nel corso delle prossime ore sono previste nuove precipitazioni e la neve potrebbe imbiancare anche l’alto Monferrato Nevischio anche sull’A26 Genova-Gravellona sull’Appennino al confine con la provincia di Genova, tra Masone e e l’allacciamento con la A10 Genova-Ventimiglia.

Meteo: le previsioni per lunedì 6 maggio

