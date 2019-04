Previsioni meteo oggi 30 aprile 2019 | Martedì | Italia

PREVISIONI METEO OGGI 30 APRILE 2019 – Chi non controlla spesso il meteo per sapere che tempo farà oggi in Italia? Sereno? Nuvoloso? È prevista pioggia? Le previsioni meteo a Roma oggi? Tante domande a cui i meteorologi cercano di dare risposte precise e in tempo grazie a studi scientifici approfonditi e dettagliati.

Ma andiamo nel dettaglio: come sarà il meteo di oggi in Italia? Quali sono le previsioni del tempo? Di seguito le previsioni meteo (fornite dall’Aeronautica Militare) per la giornata di oggi, martedì 30 aprile 2019?

METEO: CHE TEMPO FARÀ DOMANI

Previsioni meteo oggi 30 aprile 2019 | NORD

Cielo nuvoloso sul triveneto con deboli piogge su Friuli Venezia Giulia e qualche fiocco di neve sui rilievi confinali. In serata attesi miglioramenti.

Ampi spazi di sereno sul resto del nord Italia con tendenza ad un aumento della nuvolosità nella seconda parte della giornata. In particolare sull’Emilia Romagna centro-orientale.

previsioni meteo oggi 30 aprile 2019 | CENTRO E SARDEGNA

Cielo sereno o parzialmente velato sulla Sardegna. Residui addensamenti su Marche e Abruzzo con qualche rovescio durante le ore notturne. Condizioni in miglioramento durante la giornata. Poche nubi invece sul resto del centro.

Nel pomeriggio annuvolamenti consistenti su aree appenniniche e zone interne con rovesci sparsi e locali temporali in generale assorbimento nelle ore serali. Probabile però qualche isolato fenomeno tra reatino, Umbria, Marche e Abruzzo. Possibili foschie al primo mattino lungo le vallate.

SUD E SICILIA

Cielo nuvoloso durante la prima parte della giornata su Molise, Puglia garganica, Cilento e versanti tirrenici della Basilicata, Calabria e Sicilia. Prevista qualche residua pioggia tranne che sull’isola.

Nel pomeriggio previste nubi lungo la dorsale appenninica e le zone interne con rovesci sparsi anche a carattere temporalesco. In serata nubi su Sicilia, Calabria, Molise e Puglia. Schiarite altrove.

Previsioni meteo oggi martedì 30 aprile 2019 | TEMPERATURE

Temperature minime in rialzo al nord, Toscana, Umbria e Marche. In lieve discesa sul resto dell’Italia.

Massime in aumento al centro-sud, Sardegna, Molise e settore nord di Campania e Puglia. In leggero calo altrove.

VENTI

Venti deboli occidentali con qualche rinforzo al centro-sud e sulle isole.

Previsioni meteo oggi 30 aprile 2019 | MARI



Molto mossi il mare e il canale di Sardegna, il settore centro-meridionale del tirreno e dell’adriatico, lo stretto di Sicilia e il basso Ionio. Moto ondoso in attenuazione durante la mattinata.

Generalmente mossi gli altri mari con l’alto Adriatico in miglioramento durante la serata.

IL BOLLETTINO COMPLETO