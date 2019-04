Previsioni meteo oggi 29 aprile 2019 | Lunedì | Italia

PREVISIONI METEO OGGI 29 APRILE 2019 – Chi non controlla spesso il meteo per sapere che tempo farà oggi in Italia? Sereno? Nuvoloso? È prevista pioggia? Le previsioni meteo a Roma oggi? Tante domande a cui i meteorologi cercano di dare risposte precise e in tempo grazie a studi scientifici approfonditi e dettagliati.

Ma andiamo nel dettaglio: come sarà il meteo di oggi in Italia? Quali sono le previsioni del tempo? Di seguito le previsioni meteo (fornite dall’Aeronautica Militare) per la giornata di oggi, lunedì 29 aprile 2019?

METEO: CHE TEMPO FARÀ DOMANI | MARTEDÌ 30 APRILE 2019

Previsioni meteo oggi 29 aprile 2019 | NORD

Cielo molto nuvoloso su Friuli Venezia Giulia, Veneto e Trentino Alto Adige con piogge insistenti e neve a quote superiori ai 700 metri. Nel corso della giornata nuvolosità in attenuazione a partire dal Friuli.

Parzialmente nuvoloso altrove ma con pioggia tra la notte e il mattino sulla Lombardia ed Emilia Romagna. In quest’ultima regione il maltempo insisterà per tutta la giornata.

Schiarite su Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta. Qualche addensamento sul levante ligure e Piemonte orientale.

previsioni meteo oggi 29 aprile 2019 | CENTRO E SARDEGNA

Su centro e Sardegna cielo con nuvolosità in rapido aumento con associati rovesci anche temporaleschi su aree interne delle regioni tirreniche ed il versante adriatico. Schiarite serali sulle regioni occidentali. Sereno o poco nuvoloso sulla Sardegna con locali e temporanei annuvolamenti.

SUD E SICILIA

Cielo molto nuvoloso sulla Campania, Molise, Puglia, Basilicata e Calabria con rovesci ed occasionali temporali in particolare nel pomeriggio su Molise e Puglia. Sereno o poco nuvoloso sulla Sicilia, con temporanei annuvolamenti serali.

Previsioni meteo oggi giovedì 29 aprile 2019 | TEMPERATURE

Minime in deciso calo al centro-nord, stazionarie al sud e sulle isole maggiori.

Massime in moderato aumento in particolare su Friuli Venezia Giulia, in diminuzione sulla pianura padana e al centro-sud. Stazionarie altrove.

VENTI

Centro-Sud: venti moderati settentrionali con locali rinforzi. Moderati da ovest sulla Sicilia e basso versante tirrenico e da sudovest sull’area ionica e del basso Adriatico.

Previsioni meteo oggi 29 aprile 2019 | MARI



Molto mossi i bacini occidentali, localmente agitato il mare di Sardegna. Mossi, con moto ondoso in locale aumento, i rimanenti settori.

IL BOLLETTINO COMPLETO