Classifica Serie A 2018 2019 | 34esima giornata | Risultati | Punti | Marcatori | Gol

CLASSIFICA SERIE A 2018 2019 – La lotta per un posto in Champions League si fa sempre più viva. Nell’utimo turno, 34esima giornata, salto in avanti della Roma (vittoriosa 3-0 contro il Cagliari) che supera il Milan e l’Atalanta (impegnata oggi contro l’Udinese) e sale al quarto posto in classifica.

Punto d’oro quello raccolto dall’Inter contro la Juventus, già campione d’Italia. I nerazzurri infatti tengono il passo Champions e “consolidano” il terzo posto. Vittorie importanti anche quelle della Lazio e del Torino che non hanno alcuna intenzione di abbandonare le speranze di conquistare la quarta piazza. In zona retrocessione Frosinone ormai con un piede in B. Qualche speranza in più invece per l’Empoli, in attesa di conoscere il risultato dell’Udinese…

Di seguito la classifica di Serie A 2018-2019 in base agli ultimi risultati della 33esima giornata:

Juventus 88

Napoli 70

Inter 62

Roma 58

Milan 56

Atalanta 56 +

Torino 56

Lazio 55

Sampdoria 48

Cagliari 40

Fiorentina 40 +

SPAL 39

Sassuolo 38 +

Bologna 37

Parma 37

Genoa 35

Udinese 33 +

Empoli 29

Frosinone 23

*Chievo Verona 15

+ una partita in meno

*Tre punti di penalizzazione

Campione d’Italia

In Champions League

In Europa League

Retrocesse

Classifica Serie A 2018 2019 | I risultati della 34esima giornata

Ecco tutti i risultati della 34esima giornata della Serie A:

Bologna-Empoli 3-1

Roma-Cagliari 3-0

Inter-Juventus 1-1

Frosinone-Napoli 0-2

Chievo Verona-Parma 1-1

Spal-Genoa 1-1

Sampdoria-Lazio 1-2

Torino-Milan 2-0

Atalanta-Udinese oggi ore 19

Fiorentina-Sassuolo oggi ore 21

Classifica Serie A 2018 2019 marcatori

Chi è in testa alla classifica marcatori della Serie A 2018 2019? Ecco i principali goleador del nostro campionato:

1 Fabio Quagliarella 23

2 Krzysztof Piatek 21

2 Duvan Zapata 21

4 Cristiano Ronaldo 20

5 Arkadiusz Milik 17

6 Francesco Caputo 15

7 Ciro Immobile 14

7 Andrea Petagna 14

9 Dries Mertens 13

9 Andrea Belotti 13

10 Leonardo Pavoletti 12

