Dalle indagini su Armando Siri alla sospetta assunzione dei figlio di Paolo Arata, l’imprenditore indagato per concorso di corruzione con Siri, da giorni tiene banco il tema dei rapporti tra la famiglia Arata e la Lega di Matteo Salvini.

Per quanto riguarda Siri, il leader del Carroccio ha sempre difeso il sottosegretario, sottolineando di avere piena fiducia in lui. E arrivando persino allo scontro con il Movimento Cinque Stelle, che ha chiesto invece le immediate dimissioni di Siri.

Quando poi si è diffusa la notizia dell’assunzione di Federico Arata (figlio dell’imprenditore Paolo, coinvolto anche in un’altra inchiesta sui suoi presunti rapporti con il superlatitante mafioso Matteo Messina Denaro), la Lega ha difeso il suo operato. “È una persona preparata”, hanno dichiarato fonti del partito.

Allontanando così le voci di un particolare rapporto di confidenza tra la famiglia Arata e la Lega.

L’ultima inchiesta di Report, tuttavia, sembra fornire ulteriori prove del contrario. Il servizio, che sarà trasmesso lunedì 29 aprile su Rai 3 alle 21.20, mostra le immagini inedite di Federico Arata, assunto come consigliere di Giancarlo Giorgetti a Palazzo Chigi, in auto insieme a Steve Bannon, ex capo stratega della Casa Bianca e ideologo dell’internazionale populista.

Steve Bannon a Roma: “L’Italia? Oggi è il luogo strategico più importante. Bolsonaro e Salvini i leader più influenti al mondo”

È il 7 settembre 2018. I due si stanno recando al ministero dell’Interno, dove Bannon incontrerà Matteo Salvini. Obiettivo: rendere la Lega un punto di riferimento per la sua internazionale populista “The Movement”.

Secondo Report, è stato proprio Federico Arata l’artefice dell’incontro. Ma c’è di più: la trasmissione televisiva ha intervistato anche Mischaël Modrikamen, portavoce di The Movement. E le sue dichiarazioni sono una vera sorpresa.

“Steve Bannon – dichiara il portavoce – ha fatto pressioni e consigliato sia Di Maio che Salvini per formare l’attuale coalizione di governo in Italia”. The Movement, dunque, avrebbe avuto un ruolo chiave nella nascita del governo Conte.

Dopo il fallimento delle consultazioni e la rinuncia di Carlo Cottarelli all’incarico di formare un nuovo governo, quindi, sarebbe stato lo stesso Bannon a consigliare a Di Maio e Salvini di formare un’alleanza populista.

I dettagli saranno diffusi nell’inchiesta di Report. Repubblica, invece, ha pubblicato un video in esclusiva dove si vede il figlio di Paolo Arata, Federico, che insieme a Bannon incontra Salvini.