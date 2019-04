Chi vuole approfittare di Pasquetta per dedicarsi agli acquisti dell’ultimo momento (o sfruttare il tempo libero delle vacanze pasquali) sarà felice di sapere che tantissimi negozi saranno aperti per agevolare lo shopping.

Tutta l’Italia è stata colpita da una terribile ondata di maltempo: dimenticate i picnic all’aria aperta o il sole sulla spiaggia, i vostri progetti di Pasquetta potrebbero condurvi verso mete al chiuso, come i centri commerciali.

Ma quali sono i negozi dove poter trascorrere una pasquetta all’insegna dello shopping?

Centri commerciali, negozi, outlet: dove poter fare acquisti il giorno di pasquetta? Sul calendario è segnato come giorno festivo, ma saranno tantissimi i commercianti che invece preferiranno aprire le porte ai clienti in tutta Italia.

Partiamo da chi ha scelto di non agevolare lo shopping nelle giornate di Pasqua e Pasquetta: tra le varie catene che oggi vorranno prendersela di riposo, spuntano IKEA, Leroy Merlin e Decathlon.

Negozi aperti a Pasquetta | Negozi

Abbigliamento, articoli da regalo, ma anche alimentari, bar e tanto altro. Dove recarsi per necessità dell’ultimo minuto? Se, ad esempio, avete bisogno di una bottiglia di vino per il vostro pranzo, quali sono i supermercati aperti?

A Roma, ad esempio, possiamo segnalarvi quelli anche nelle zone limitrofe. I Simply Market di Colleferro, di Acilia, Ostia Casana, Ostia Capoverde, e di Monte Comprati sono aperti per questa pasquetta, o ancora il Carrefour Le Ciliegie e l’Esselunga di Roma Prenestino. E ancora, Simply Market a Piazza Minucciano, di Via de Tommaso e di Via delle Cave.

A Milano, invece, abbiamo l’Esselunga in diversi punti di città e provincia.

A Bologna, ad esempio, eccetto Coop e Conad, sono aperti tutti i Lidl con orario 8.30 fino alle 20, mentre dalle 9 alle 20 del giorno di Pasquetta si può fare la spesa anche al Carrefour dentro lo Shopville Gran Reno.

Negozi aperti a Pasquetta | Centri Commerciali

A Roma ci sono diversi centri commerciali aperti per questa pasquetta 2019. Tra i tanti, possiamo menzionare il Centro Commerciale Leonardo (Fiumicino), Centro Commerciale Nave (in provincia di Roma, a Marino), Centro Commerciale Tor Vergata – Carrefour, Dima Shopping – Carrefour di Bufalotta, la Romanina,

A Milano (città e provincia), invece, ci sono Arese Shopping Center, il Gigante di Assago, Milanofiori, Centro commerciale di Castano Primo, Auchan di Cesano Boscone, Centro Commerciale La Fontana, Coin di Milano Cantore, Centro commerciale di Brianza, Galleria Borromea Shopping Center – Ipercoop, Centro Commerciale Fiordaliso e altri ancora.

Negozi aperti a Pasquetta | Outlet

Passiamo adesso agli outlet. In molti hanno deciso di prendersi la Pasqua come giorno di riposo e di aiutare gli indecisi di Pasquetta con una soluzione a portata di shopping. Altro che parco, natura, sole e mare: con una giornata di pioggia come questa, quello che vi serve è un outlet al chiuso!

Tra gli outlet aperti in tutta Italia, vi suggeriamo: Sicilia Outlet Village, aperto dalle 10 alle 21; Città Sant’Angelo Village, aperto dalle 10 alle 21; Sardinia Outlet Village, aperto dalle 10 alle 21; Palmanova Outlet Village, dalle 10 alle 20; Mondovicino Outlet Village, dalle 10 alle 20; Valdichiana Outlet Village, dalle 10 alle 20; Franciacorta Outlet Village, dalle 10 alle 20; Fidenza Village Chic Outlet Shopping (10-20), Barberino Designer Outlet (10-20), Castel Romano Designer Outlet (10-20), La Reggia Designer Outlet (10-21), Noventa di Piave Designer Outlet (10-21), Serravalle Designer Outlet (10-20), Mantova Outlet Fashion District (10-20), Puglia Outlet Village (10-21), Valmontone Outlet (10-21), Torino Outlet Village (10-20), Cilento Outlet Village (10-21), Castel Guelfo The Style Outlet (10-20.30), Vicolungo The Style Outlet (10-20) e The Mall (10-19).