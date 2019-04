Il royal baby sarebbe già nato: spuntano nuovi indizi

Tornano a circolare insistenti le voci secondo cui Meghan Markle avrebbe già partorito. Spuntano nuovi interessanti indizi a sostegno di questa ipotesi. Prima, la duchessa di Sussex aveva fatto intuire di voler festeggiare in modo privato la nascita del royal baby in arrivo.

Ad avallare la tesi della nascita già avvenuta sarebbe un post spuntato sull’account Instagram dei duchi di Sussex in cui si ringraziano i sudditi che hanno pensato di fare un’offerta in regalo per l’arrivo del piccolo (o della piccola).

Figlio di Harry e Meghan: ecco come si potrebbe chiamare il prossimo Royal Baby

Sotto alla foto in cui si vede una Meghan Markle in splendida forma avvolta in un caldo cappotto verde con il pancione che spunta in bella vista, si parla del bambino, come se fosse già nato.

“A nome del Duca e della Duchessa (e di Baby Sussex) vi ringraziamo”, si legge nel lungo post di ringraziamento delle donazioni.

E comunque, secondo i calcoli, la gravidanza dovrebbe terminare proprio in questi giorni di primavera inoltrata. Non è da escludere totalmente, dunque, che il royal baby che tiene con il fiato sospeso tutto il Regno Unito sia già venuto alla luce.

Anche i media britannici si interrogano sulla questione. Alcuni tabloid sono certi che la duchessa di Sussex, insieme al marito, mostrerà il piccolo al mondo tra venerdì e domenica (Pasqua). Forse per fare un regalo alla bisnonna, la Regina Elisabetta, nata proprio il 21 aprile di 92 anni fa?

Royal family, Meghan Markle infrange il protocollo reale sulle modalità del parto