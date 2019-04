Ultime notizie oggi dall’Italia e dal mondo | Attualità, cronaca, politica | Ultima ora | News in tempo reale | Aggiornamenti quotidiani giorno per giorno

La redazione di TPI cura per voi una selezione di ultime notizie di cronaca, attualità politica dall’Italia e dal mondo, fornendo anche un’agenda quotidiana dei fatti più importanti della giornata, come già viene fatto con le ultime news dal governo e gli ultimissimi sondaggi elettorali politici. N.B.: se questa diretta in tempo reale non risulta aggiornata all’orario più recente, cliccate qui.

L’agenda di oggi | Lunedì 15 aprile

Libia: il premier Conte : il premier Conte riceve il vicepremier libico Maitig e il ministro degli Esteri del Qatar al Thani, all’indomani dell’appoggio ad Haftar assicurato dal presidente egiziano al Sisi.

Def: al via le : al via le audizioni di Confindustria e sindacati in Parlamento.

Copyright: attesa la votazione finale dell’Ue sulla : attesa la votazione finale dell’Ue sulla riforma del diritto d’autore.

Migranti: la cencelliera tedesca Merkel riceve l’Alto commissario Onu per i rifugiati Filippo Grandi.

Turchia: atteso il verdetto contro l’esponente turco di Reporter senza frontiere, Erol Onderoglu.

Yemen: riunione del Consiglio di sicurezza dell’Onu sulla : riunione del Consiglio di sicurezza dell’Onu sulla guerra nel paese.

Finlandia: le reazioni dopo i : le reazioni dopo i risultati ufficiali delle elezioni.

Israele: iniziano le consultazioni per la formazione del : iniziano le consultazioni per la formazione del governo

L’agenda di oggi | Venerdì 12 aprile

Francia: atteso lo sciopero per il clima a Parigi.

Migranti: in 70 sbarcano a Lampedusa, sale la tensione mentre il ministro dell’Interno Matteo Salvini minaccia l’espulsione immediata dei profughi.

India: secondo giorno delle elezioni che dureranno fino a maggio.

Libia: prosegue il caos nel paese con il generale Haftar che assedia la capitale Tripoli.

Israele: diffusi i risultati definitivi delle elezioni.

Brexit: proseguono le trattative tra la premier May e l’opposizione per un nuovo piano d’uscita dall’Ue.

Assange: sviluppi dopo l’arresto del capo di Wikileaks, che rischia l’estradizione negli Stati Uniti.

Sudan: proseguono le proteste nel paese dopo l’imposizione di un Governo militare di transizione.

L’agenda di oggi | Giovedì 11 aprile

Brexit: conclusosi il summit Ue con la proroga fino al 31 ottobre, la premier May riprende i negoziati con i Labour per trovare un piano di uscita alternativo.

Libia: attesa l’informativa urgente del premier Conte alla Camera sulla situazione nel paese.

M5s: assemblea congiunta dei gruppi sulla riorganizzazione del Movimento.

Esteri: prosegue la visita del presidente Mattarella in Giordania.

Venezuela: ha inizio il tour del segretario Usa Mike Pompeo in Cile, Paraguay, Perù e Colombia per aumentare la pressione sul presidente Maduro.

Coree: il presidente della Corea del Sud Moon Jae-in da Trump.

India: primo giorno di elezioni.

World Press Photo 2019: l’annuncio dei vincitori.

Sicurezza: si apre il dibattito sulla cooperazione internazionale.

Famiglia: il ministro Fontana illustra le linee programmatiche al Senato.