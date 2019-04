Stasera in tv 15 aprile 2019 | Prima serata | Oggi in tv | Film stasera | Programmi | Guida | Il Commissario Montalbano, Made in Sud, Grande Fratello, Report

Cosa c’è stasera in tv 15 aprile 2019? Una breve guida completa ai programmi e ai film in tv di stasera dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Real Time e quelli minori come Rai Movie, Rai 4, Iris, Tv 8, Italia 2, La 5, Cielo, Nove, Rai 5, Paramount Channel, Cine Sony.

Ecco il palinsesto dei programmi tv in prima serata e in seconda serata di lunedì 15 aprile 2019:

Oggi in tv: i programmi e i film di stasera in tv 15 aprile 2019:

Stasera su Rai 1:

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Il Commissario Montalbano – Come voleva la prassi

23:47 – TG1 60 Secondi

23:50 – Che fuori tempo che fa

00:50 – S’è fatta notte

Stasera su Rai 2:

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Made in Sud

23:40 – Povera Patria

01:30 – Sorgente di vita

Stasera su Rai 3:

19:51 – TG Regione Meteo

20:00 – Blob

20:25 – Non ho l’età

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Report

23:05 – Parlamento Intervista

23:35 – Nuovi Eroi

00:00 – TG3 Linea notte

Stasera in tv 15 aprile 2019 su Rai 4

20:02 – The Americans III ep.9

20:51 – Just for Laughs XIV ep.8

21:15 – Better Watch Out

22:44 – Vikings Vb ep.3

23:35 – Vikings Vb ep.4

00:25 – The Americans III ep.8

01:09 – The Americans III ep.9

Stasera su Canale 5:

20:00 – TG5

20:39 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELL’INCONSISTENZA

21:20 – GRANDE FRATELLO

00:40 – X – STYLE

01:05 – TG5 – NOTTE

Stasera su Italia 1:

19:44 – C.S.I. NEW YORK – FINCHE’ MORTE NON CI SEPARI

20:35 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – DOLCE JANE

21:25 – STAR WARS EPISODIO III – LA VENDETTA DEI SITH – 1 PARTE

22:50 – TGCOM

22:53 – METEO.IT

22:56 – STAR WARS EPISODIO III – LA VENDETTA DEI SITH – 2 PARTE

00:17 – LA CITTA’ VERRA’ DISTRUTTA ALL’ALBA – 1 PARTE

Stasera in tv 15 aprile 2019 su Rete 4:

20:30 – STASERA ITALIA

21:25 – QUARTA REPUBBLICA

00:32 – J. EDGAR – 1 PARTE

01:08 – TG4 NIGHT NEWS

01:18 – METEO.IT

01:22 – J. EDGAR – 2 PARTE

Stasera su Canale 20:

20:15 – THE BIG BANG THEORY I – LA REAZIONE ALLE ARACHIDI

20:35 – THE BIG BANG THEORY I – IL FATTORE MANDARINO

21:00 – MR. NICE GUY – 1 PARTE

22:06 – TG COM

22:11 – METEO

22:13 – MR. NICE GUY – 2 PARTE

23:11 – KICK – ASS 2 – 1 PARTE

00:06 – TG COM

Stasera su Paramount Channel:

20:20 – Vita da strega

20:45 – Vita da strega

21:15 – Cleaner

23:00 – Gli intoccabili

01:15 – Quei bravi ragazzi

Stasera su Cine Sony:

21:00 – La musica che non ti ho detto

23:00 – In viaggio con Charlie

01:00 – Ricatto Internazionale

02:40 – Vite da star Jack Lemmon

Stasera in tv 15 aprile 2019 su Iris:

20:05 – WALKER TEXAS RANGER – IL POSTO DI UNA DONNA

21:00 – NESSUNA VERITA’

23:39 – LA REGOLA DEL SOSPETTO

01:49 – NOTE DI CINEMA

01:54 – VISIONE DI UN DELITTO

Stasera su Tv8:

20:25 – Guess My Age – Indovina l’eta’ – 1^TV

21:30 – Rocky III

23:20 – Trappola in fondo al mare

01:30 – Magazine UEFA – 1^TV

02:00 – Duetto a tre

Stasera su Top Crime

20:15 – THE CLOSER I – QUESTIONI DI ETICA

21:10 – C.S.I. NEW YORK I – FINCHE’ MORTE NON CI SEPARI

22:05 – C.S.I. NEW YORK I – IL GIOCO EROTICO

23:00 – FOREVER – IL PUNK E’ MORTO

23:55 – FOREVER – PARTIRE COL PIEDE GIUSTO

00:40 – LAW & ORDER: UNITA’ SPECIALE XII – LA COPIA

Stasera su Italia 2:

20:15 – ONE PIECE – L’INIZIO DELLA CATASTROFE

20:45 – ONE PIECE – LA STORIA DI CALGARA E NOLAND

21:15 – DRAGON BALL SUPER – ALLA RICERCA DELL’IDENTITA’ DI BLACK

21:40 – DRAGON BALL SUPER – IL IL DISCENDENTE DEI SAIYAN – LA DETERMINAZIONE DI TRUNKS

22:10 – DRAGON BALL SUPER – LA CONVOCAZIONE DI ZENO

22:30 – DRAGON BALL SUPER – LA NUOVA TRASFORMAZIONE

23:00 – FUTURAMA – LEI.. BENDER

23:25 – FUTURAMA – BENDER CRUSOE

23:55 – FUTURAMA – NASI AFRODISIACI

Stasera in tv 15 aprile 2019 su La 5:

19:55 – UOMINI E DONNE

21:25 – UN AMORE SENZA TEMPO – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24

22:18 – METEO.IT

22:20 – UN AMORE SENZA TEMPO- 2 PARTE

23:40 – BELLA PIU’ DI PRIMA

00:45 – GRANDE FRATELLO LIVE

02:40 – FOLLOW ME – EVENTI IN PRIMA FILA

Stasera su Cielo:

20:25 – AFFARI DI FAMIGLIA

20:50 – AFFARI DI FAMIGLIA

21:20 – MON ROI – IL MIO RE- 1^TV

23:35 – PROVOCAZIONE

01:00 – SCAMBISTI

Stasera su Nove:

20:25 – Boom! – 1^TV

21:30 – Cucine da incubo Italia – 1^TVL’Angolo Toscano

22:40 – Cucine da incubo Italia – Mamajuana

23:55 – Untraditional – 1^TV

00:45 – Cucine da incubo Italia – L’Angolo Toscano

01:55 – Operazione N.A.S.

Stasera in tv 15 aprile 2019 su La 7:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Body of proof

01:00 – TG LA7 Notte

01:15 – Otto e Mezzo (R)

Stasera su La 7D:

20:25 – Cuochi e Fiamme

21:30 – Josephine, Ange Gardien – Lo zoo

23:20 – Josephine, Ange Gardien – Nadia

01:10 – LIKE Tutto ciò che piace

Stasera su Real Time:

19:15 – Cortesie per gli ospiti – Simona e Gabriele vs. Sabina

20:15 – Cortesie per gli ospiti – 1^TVMaly e Luca vs. Alessandro

21:10 – Vite al limite – 1^TVBrandon

23:00 – Vite al limite: una famiglia al limite – 1^TVLegami

00:00 – Vite al limite – Justin

Stasera su Spike:

20:30 – MERLIN L’attrazione del male

21:30 – TOP GEAR 21′ Stagione Ep.6

22:50 – TOP GEAR 21′ Stagione Ep.7

00:50 – TOP GEAR 22′ Stagione Ep.1

01:10 – QUEI BRAVI RAGAZZI

Stasera in tv 15 aprile 2019 su Sky Uno

20:15 – Best Bakery: pasticcerie d”Italia

21:15 – Master Pasticcere di Francia

22:45 – Cuochi d’Italia

23:30 – Cuochi d’Italia

00:20 – E poi c’e’ Cattelan

Stasera su Sky Cinema Uno:

20:10 – Gomorra – La serie Ep. 6

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Nella tana dei lupi Prima TV

23:50 – Forever Young