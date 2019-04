SORELLE DE ANDRÉ GRANDE FRATELLO 2019 – Sono state annunciate come un unico concorrente del Grande Fratello e si uniranno al reality show nella sua seconda puntata in onda su Canale 5. Fabrizia e Francesca De André sono sorelle e nipoti del celebre cantautore di cui portano lo stesso cognome.

Le sorelle parteciperanno come concorrente unico al reality di Canale 5 ed entreranno nella casa più spiata d’Italia lunedì 15 aprile 2019.

Cosa sappiamo delle sorelle De André? Le nipoti dell’amato cantautore genovese, poche ore prima di varcare la porta rossa del GF, sono state diffidate dal loro stesso padre. Cristiano De André le avrebbe infatti minacciate di azioni legali.

Sorelle De André Grande Fratello 2019 | Francesca e Fabrizia

Francesca è nata il 25 gennaio 1990 a Genova, nella vita fa la showgirl. La sua è stata un’infanzia turbolenta (i genitori si sono separati che Francesca aveva tre anni) ma, nonostante le difficoltà incontrate, Francesca si è diplomata al liceo linguistico frequentando anche la scuola di danza. Nel 2012, è entrata come naufraga all’Isola dei Famosi. Grazie a quest’esperienza, ha seguito la strada della moda (lavorando come stilista e modella).

Classe 1987, Fabrizia è nata dal matrimonio con Cristiano De André e Carmen De Cespedes. Ha due fratelli (i gemelli Filippo e Francesca) e una sorellastra Alice, nata dalla relazione di Cristiano con la compagna Sabrina La Rosa. Il rapporto con il padre oggi non esiste più, è stato troncato prima che nascesse il suo bambino e Francesca ne ha parlato nel salotto di Domenica Live al cospetto di Barbara D’Urso. Il bambino è nato nel gennaio 2018 e Fabrizia ha raccontato che all’epoca il padre era in Thailandia per riposarsi. “Quando ci siamo rivisti, ha visto il bambino al ristorante in cui lavora il mio compagno ed era felicissimo. Poi è sparito e io non so il perché”.

A distanza di tempo, le due sorelle hanno deciso di entrare nella casa del Grande Fratello e il padre non ha perso tempo a impedirglielo. Pare che il timore possa riguardare aneddoti e storie che le due concorrenti potrebbero rivelare circa la famiglia De André.

Non sarebbe la prima volta per Cristiano. Nel 2017, Francesca ospite a Domenica Live lo accusò di aver picchiato la sorellastra Alice, accuse che il padre aveva smentito prima su Facebook e poi per vie legali, querelandola.

Potete seguire Fabrizia qui su Instagram, mentre Francesca qui.