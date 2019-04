Migranti, Salvini indagato per sequestro di persona

Il ministro dell’Interno Matteo Salvini è indagato per sequestro di persona dopo essere stato iscritto nuovamente nel registro degli indagati per il reato “commesso a Siracusa dal 24 al 30 gennaio 2019”.

A dare la notizia è stato lo stesso leader della Lega nel corso della conferenza stampa a Monza, spiegando che il procuratore Carmelo Zuccaro ha presentato una “contestuale richiesta di archiviazione”.

“Ne approfitto per rispondere a qualche ministro: per me i porti rimarranno chiusi”, ha ribadito Matteo Salvini annunciando di essere stato nuovamente indagato.

Al centro delle indagini che vedono coinvolto anche il vicepremier si riferiscono alla vicenda della nave umanitaria Sea Watch 3, che il 19 gennaio 2019 aveva tratto in salvo 47 migranti e che per più di 10 giorni era rimasta in mare al largo delle coste italiane.

Il ministro in quell’occasione aveva rifiutato l’approdo alla nave, alla rada di fronte a Siracusa, affermando che i porti erano chiusi.

La situazione si era risolta soltanto nella mattina del 31 gennaio, quando l’imbarcazione aveva ricevuto il via libera ad approdare a Catania.