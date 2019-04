PREVISIONI METEO OGGI 15 APRILE 2019 – Chi non controlla spesso il meteo per sapere che tempo farà oggi in Italia? Sereno? Nuvoloso? È prevista pioggia? Il meteo a Roma? Tante domande a cui i meteorologi cercano di dare risposte precise e in tempo grazie a studi scientifici approfonditi e dettagliati.

Ma andiamo nel dettaglio: come sarà il meteo di oggi? Quali sono le previsioni? Di seguito le previsioni meteo (fornite dall’Aeronautica Militare) per la giornata di oggi, lunedì 15 aprile 2019?

METEO: CHE TEMPO FARÀ DOMANI | MARTEDÌ 16 APRILE 2019

Previsioni meteo oggi 15 aprile 2019 | NORD

Al nord cielo poco o parzialmente nuvoloso con nubi localmente compatte a ridosso dei rilievi. Qualche goccia di pioggia sulle aree alpine occidentali e in Romagna a ridosso dell’appennino ma con tendenza al miglioramento. Ampie schiarite invece sulle altre aree con qualche annuvolamento nel pomeriggio sui rilievi di nord-est. Possibile qualche temporaneo rovescio.

CENTRO E SARDEGNA

Qualche annuvolamento sulla Sardegna, specie sui settori centro-orientali dove potrebbero verificarsi alcuni rovesci isolati. In serata aumento della nuvolosità medio-alta. Molte nubi sulle regioni adriatiche con rovesci sparsi. Quota neve: 1300 metri.

Da poco nuvoloso a parzialmente nuvoloso invece sulle altre regioni peninsulari con addensamenti ma con tendenza ad ampie schiarite salvo sul basso Lazio dove potrebbero esserci alcuni temporanei rovesci o temporali. In serata generale miglioramento.

Previsioni meteo oggi 15 aprile 2019 | SUD E SICILIA

Cielo molto nuvoloso al sud con rovesci sparsi ed isolati temporali in particolare a ridosso dei rilievi appenninici e sui versanti adriatici. Migliore il tempo sulla costa della Campania. Nel corso del tardo pomeriggio prevista qualche schiarita in particolare su Campania, Molise e Sicilia meridionale. Nella nottata anche sulle altre regioni.

TEMPERATURE

Per quanto riguarda le temperature: minime in aumento sull’arco alpino e Sicilia; in calo su Sardegna meridionale. Massime in aumento al nord e nelle regioni centrali; in calo invece su Molise, Puglia garganica e Campania (aree interne).

VENTI

Deboli o moderati settentrionali su Liguria, Romagna e restanti regioi centro-meridionali. Deboli e variabili sul resto del nord Italia.

Previsioni meteo oggi 15 aprile 2019 | MARI



Mare molto mosso nei bacini occidentali e Ionio meridionale. Moto ondoso in aumento nello stretto di Sicilia, in diminuzione nel mar ligure, Tirreno settentrionale e centrale. Da poco mossi a localmente mossi i restanti mari.

IL BOLLETTINO COMPLETO

METEO: CHE TEMPO FARÀ DOMANI IN ITALIA | MARTEDÌ 16 APRILE 2019