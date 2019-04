Previsioni meteo domani 16 aprile 2019 | Italia | Che tempo farà?

PREVISIONI METEO DOMANI – Che tempo farà domani in Italia? Quali sono le previsioni meteorologiche per la giornata di martedì 16 aprile? Ogni giorno i meteorologi cercano di dare risposte in anticipo grazie a studi scientifici approfonditi e dettagliati. E, molto spesso, la previsione viene confermata.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo quali sono le previsioni (fornite dall’Aeronautica Militare), le temperature, i venti e i mari previsti per la giornata di domani:

Previsioni meteo domani in Italia martedì 16 aprile 2019

NORD

Torna il “brutto” tempo su alcune zone del nord Italia. Dove? Sull’arco alpino dove sono previste molte nubi in estensione anche nelle aree prealpine con precipitazioni sparse tra il mattino e il pomeriggio. Quota neve superiore ai 1400 metri. Cielo sereno/velato sulle restanti aree.

Previsioni meteo domani 16 aprile 2019 | CENTRO E SARDEGNA

Bel tempo invece al centro con cielo poco nuvoloso salvo qualche nube in più sulla Sardegna e nel corso del pomeriggio a ridosso della dorsale appenninica con associati piovaschi.

SUD E SICILIA

La giornata inizierà all’insegna del cielo sereno, previsto poi un moderato aumento della nuvolosità, in particolare sulle aree interne, con piovaschi sparsi. In serata torna il bel tempo ovunque.

Previsioni meteo domani 16 aprile 2019 | TEMPERATURE

Minime in aumento al nord ovest e Sardegna, poche variazioni di rilievo altrove. Massime in calo al nord-ovest, stazionarie sul resto del nord Italia, in generale aumento sul resto del Paese.

VENTI

Venti generalmente deboli e variabili.

Previsioni meteo domani 16 aprile 2019 | MARI

Mossi il mare e canale di Sardegna e lo stretto di Sicilia con lenta attenuazione del moto ondoso. Poco mossi invece i restanti mari.

