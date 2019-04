Oroscopo di domani | TPI | Giorno | Astrologia | Segni zodiacali

OROSCOPO DI DOMANI TPI – Vuoi o non vuoi, tutti abbiamo consultato – almeno una volta – l’oroscopo. Per scoprire come sarà stata la nostra giornata/mese/anno o per cercare sicurezze per il prossimo futuro dal punto di vista dell’amore, del lavoro e della fortuna. Insomma, ci siamo “affidati” agli astri.

Ma qual è il mio oroscopo per la giornata di domani? Che giorno mi attende? Di seguito l’oroscopo di TPI per la giornata di domani, martedì 16 aprile 2019:

Oroscopo di domani martedì 16 aprile 2019 | Cosa dicono gli astri

– SE NON VISUALIZZI GLI ULTIMISSIMI AGGIORNAMENTI, CLICCA QUI –

Ariete

Urge fare il punto della situazione quest’oggi. Cari Ariete, avete temporeggiato abbastanza e anche il vostro partner non ne può più.

Prendere una decisione è diventata una questione di vitale importanza, ma fatelo con il giusto peso.

Toro

Gli amici del Toro quest’oggi si riscopriranno fini ed eleganti quando si tratta di andare incontro all’amore. Volete trattare questo sentimento con i guanti bianchi e fate bene, dopo le recenti esperienze.

Purtroppo, la stessa cortesia non vi sarà riservata a lavoro; anzi, si prospetta una giornata piuttosto negativa da quel punto di vista.

Oroscopo di domani 15 aprile 2019 | Gemelli

Una giornata intensa per i Gemelli, soprattutto in ambito professionale. Con l’umore sotto le scarpe e una punta di rancore ad animare la vostra mattinata, non avrete molta voglia di stare a sentire chi vi comanda a bacchetta.

Evitate lo scontro diretto, perché potrebbe portarvi verso una pessima strada.

Cancro

Gli amici del Cancro hanno deciso di focalizzarsi sul lavoro per questa giornata di aprile. Un obiettivo nobile, che però non dovrebbe risucchiare tutte le vostre energie.

Dovete fare attenzione a non trascurare il vostro tempo libero e soprattutto le persone a voi care, che potrebbero risentire di questo vostro distacco.

Leone

Cari Leone, la vostra sarà una giornata battagliera. Forse vi siete alzati dal lato sbagliato del letto e avete voglia di attaccar briga, soprattutto con qualcuno del vostro ufficio il cui comportamento negli ultimi tempi, a vostro dire, è divenuto insopportabile.

Ma siete sicuri che sia il caso di farvi valere proprio in questo momento?

Oroscopo di domani 15 aprile 2019 | Vergine

Uno strato di malinconia terrà al caldo il vostro cuore. Cari amici della Vergine, vi siete concessi un ritorno di fiamma che non è andato come previsto e adesso siete bloccati in un limbo.

Il fantasma passato si è mischiato a quello presente, portando sulla vostra calcolatrice il conto di due delusioni, di cui forse una poteva essere evitata.

Bilancia

Cari Bilancia, quest’oggi il mondo è nelle vostre mani. Non c’è niente che vi ferma, avete intenzione di dimostrare il vostro valore (soprattutto in campo professionale) e la vostra energia è invidiabile. Attenzione a non esagerare o potreste pentirvene.

Scorpione

Lo Scorpione è il segno del giorno. Fiero e orgoglioso, mostra le sue vittorie senza vergogna e non le manda di certo a dire. Non mettete un freno alla vostra lingua e vi sentite in diritto di condividere le vostre idee su qualunque cosa.

Occhio a non esagerare, perché non tutti amano essere rimproverati sul proprio operato, anche quando lo si fa a fin di bene.

Oroscopo di domani 15 aprile 2019 | Sagittario

Il vostro umore è nero come il meteo che si preannuncia a Pasqua. Cari Sagittario, cosa vi ha fatto inalberare in questo modo?

Concentratevi su un obiettivo e dimenticate tutto il resto, non potete lasciare che qualcuno influenzi il vostro stato d’animo in questo modo.

Capricorno

La vostra creatività verrà messa alla prova questo martedì. Cari Capricorno, avrete molto da fare durante questa giornata e la stanchezza si farà certamente sentire anche nei giorni successivi.

Non temete, ci sarà qualcuno a prendersi cura del vostro umore.

Acquario

Gli amici dell’Acquario hanno bisogno di dedicarsi un po’ alla famiglia. Sono giorni ormai che trascurate i vostri cari e la cosa vi è stata ripetuta più volte. Forse è il caso di ascoltare di più.

Soprattutto perché con il vostro partner non è che tiri proprio una bell’aria e un po’ di supporto famigliare non può che farvi bene.

Pesci

Avete coltivato delle idee di recente e questa è la giornata adatta per raccoglierne i frutti. Cari Pesci, dopo tanta riflessione è arrivato il momento di agire. Non statevene lì con le mani in mano, aspettando che il risultato cada dal cielo. Piuttosto, adesso che conoscete l’obiettivo, rimboccatevi le maniche e raggiungetelo.

L’OROSCOPO DI OGGI 14 APRILE 2019

Oroscopo di domani | Cos’è la Ruota dello Zodiaco

La Ruota dello Zodiaco è suddivisa in dodici parti uguali che rappresentano i dodici Segni Zodiacali. Ciascuno di loro occupa 30 gradi nel Cerchio Zodiacale: nel momento in cui si nasce, il sole ha una posizione all’interno di uno dei dodici segni e questo determina il nostro segno di nascita. Ogni segno zodiacale è diviso in tre decadi: la prima va dallo 0 ai 10 gradi, la seconda va dai 12 ai 20 gradi e le terza dai 20 ai 30 gradi.

L’OROSCOPO DEL 2019

Oroscopo di domani | Di che segno sei?

I segno zodiacali sono dodici: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. A ciascuno segno sono ricondotte caratteristiche comportamentali e uno dei quattro elementi: Aria, Acqua, Terra e Fuoco.

I segni di fuoco sono: Ariete, Leone e Sagittario.

I segni di terra sono Toro, Vergine e Capricorno.

I segni di aria sono: Gemelli, Bilancia e Acquario.

I segni di acqua sono: Cancro, Scorpione e Pesci.

LE AFFINITÀ DI TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Oroscopo di domani | Come si calcola l’ascendente

L’ascendente rappresenta il segno zodiacale che, al momento della nascita, si trova sull’orizzonte est locale. Secondo l’astrologia, l’influenza dell’ascendente si manifesta nel mondo in cui la persona si comporta con chi lo circonda.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE