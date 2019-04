Napoli Arsenal streaming e diretta tv: ecco dove vedere la partita di Europa League | Quarti di finale

NAPOLI ARSENAL STREAMING LIVE – Giovedì 18 aprile 2019 alle ore 21 Napoli e Arsenal si sfidano allo stadio San Paolo per la gara di ritorno dei quarti di finale della Uefa Europa League 2018-2019. Partita in salita per i ragazzi di Carlo Ancelotti che partono dalla sconfitta per 2-0 nella sfida d’andata all’Emirates Stadium di Londra. Riusciranno gli azzurri nell’impresa di ribaltare il risultato?

Dove vedere Napoli Arsenal in tv? Sky Sport? Rai? Dazn? Tv8? In live streaming gratis? Di seguito tutte le risposte sulla partita di Europa League:

Napoli Arsenal streaming live | Dove vederla in tv

La gara di Europa League, valida per il ritorno dei quarti di finale, Napoli Arsenal andrà in onda sul canale satellitare Sky Sport

Previsto – come sempre – un ampio pre e post partita con tutte le interviste del caso.

Il calcio d’inizio di Napoli Arsenal è fissato alle ore 21.00 di giovedì 18 aprile 2019.

LE INFO SU DOVE VEDERE TUTTE LE PARTITE DELLA SERIE A 2018 2019

Napoli Arsenal | Dove vederla in live streaming

La gara sarà trasmessa anche in live streaming. La partita sarà visibile per gli abbonati Sky su Sky Go, che consente di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili dovunque voi siate (anche in qualche paese estero).

Ma non finisce qui. Ci sono poi tanti altri siti che trasmetteranno la partita in streaming in maniera del tutto legale: ecco tutti i siti (legali) dove vedere le partite di calcio in streaming.

Napoli Arsenal streaming | Le probabili formazioni

Chi giocherà? Quali giocatori scenderanno in campo? Di seguito le probabili formazioni di Napoli e Arsenal per la sfida in programma giovedì sera:

Napoli: Meret, Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Zielinski, Milik, Mertens.

Arsenal: Cech; Papastathopoulos, Koscielny, Monreal; Maitland-Niles, Ramsey, Torreira, Kolasinac; Ozil; Lacazette, Aubameyang.