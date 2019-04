Meghan Markle rispedisce al mittente i regali per il royal baby

Meghan Markle dovrà restituire tutti i regali che lei e il marito Harry stanno ricevendo per il nascituro. Ancora una volta, le regole rigide del protocollo reale, però, impediscono ai futuri genitori di godere di alcune gioie della vita da “comuni mortali”.

Infatti il protocollo di corte stabilisce che i duchi di Sussex non possono accettare doni. E le regole non lasciano spazio a interpretazioni: “Nessun regalo che porrebbe i membri della Famiglia Reale sotto qualsiasi forma di obbligazione nei confronti del donatore deve essere accettato”.

In realtà delle eccezioni esistono. Infatti i reali possono ricevere cibo, libri e fiori. Prima, però, qualsiasi tipo di regalo deve essere sottoposto a una attenta analisi. Inoltre, secondo le regole, il valore del dono non deve superare le 150 sterline.

Una seconda eccezione riguarda, invece, il mittente. Infatti i reali possono accettare doni, sì, ma solo se provenienti dalle altre istituzioni del Regno Unito.

Ecco perché Meghan e Harry si ritroveranno con una montagna di regali da rispedire al mittente, soprattutto quelli che arrivano da aziende e marchi del mondo del fashion design.

I duchi di Sussex in diverse occasioni hanno invitato chiunque voglia fare regali al royal baby in arrivo a donare una somma di denaro in beneficenza. A dirlo sono gli stessi Harry e Meghan sul loro account Instagram ufficiale.

“Il Duca e la Duchessa di Sussex sono immensamente grati per le dimostrazioni di affetto e supporto in occasione della nascita del loro primo figlio. Al posto di inviare dei regali, la coppia ha da tempo chiesto di incoraggiare il pubblico a fare una donazione alle associazioni che sostengono bambini e genitori bisognosi. Se hai già fatto una donazione, la coppia ti manda i suoi più vivi ringraziamenti”, si legge nel post pubblicato su Instagram.

