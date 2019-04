Meghan Markle dovrebbe partorire ormai nel giro di settimane, se non a giorni: eppure non smette ancora di stupire e far parlare di se. Dalle ultime indiscrezioni della stampa inglese sembra che la duchessa del Sussex sia intenzionata a partorire in casa, in acqua nello specifico.

Si tratterebbe, ancora una volta, di andare contro le rigide regole del protocollo reale. Non è ancora del tutto escluso che il royal baby nasca comunque in ospedale perché più sicuro dal momento che sarebbe la prima gravidanza per l’ex attrice americana.

Secondo il “Daily Mail”, la struttura dove potrebbe nascere il primo figlio del principe Harry sarebbe la Kensington Wing del Chelsea and Westminster Hospital, lo stesso dove ha partorito Amal Clooney.

In questo ospedale presta servizio anche uno dei medici della famiglia reale, il ginecologo Guy Thorpe-Beeston, che ha curato anche le nascite dei figli di William e Kate: George, Charlotte e Louis.

Secondo fonti a lei vicine, la 37enne americana non vorrebbe “anestesie, cesarei e così via”. Non solo, non vorrebbe neanche “uomini in giacca a cravatta” intorno a lei: sembra probabile quindi che la duchessa del Sussex voglia affidarsi a una squadra tutta al femminile.

Un’altra voce che circola con insistenza vorrebbe Connie Simpson, ex tata dei figli di Clooney, come bambinaia del futuro royal baby. “I duchi del Sussex saranno lieti di condividere pubblicamente la gioia del bambino solo dopo aver celebrato privatamente come famiglia”, hanno fatto sapere fonti vicine a Buckingam Palace.

In questi giorni è atteso anche l’arrivo a Londra della madre di Meghan, Doria Ragland che resterà nella capitale inglese “per molto tempo”.

Un informatore del “Sun” avrebbe detto che “Meghan sarà responsabile di tutto, ma sarà molto grata per l’aiuto e i consigli di sua madre. Non è in contatto con il padre in questo momento, ma il suo legame con Doria è estremamente forte e importante”.

