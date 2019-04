La situazione caotica in Libia ha un risvolto importante per l’Italia, dal momento che gli sbarchi potrebbero aumentare in maniera consistente. A lanciare l’allarme è la ministra della difesa, Elisabetta Trenta. “Il pericolo che possano aumentare gli sbarchi è assoluto, è vero”, ha detto la ministra.

“Non è utile usare certe occasioni per fare politica, in questi casi bisogna lavorare tutti nella stessa direzione per arrivare alla soluzione migliore. Se si dovesse arrivare alla guerra, non avremmo migranti ma rifugiati. E i rifugiati devono essere accolti. Bisogna che qualcuno si concentri molto di più sulla sicurezza del Paese”, ha detto in un’intervista radiofonica a Circo Massimo.

Intanto la condizione dei migranti rinchiusi nelle prigioni libiche è più disastrosa che mai.

