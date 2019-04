L’AQUILA GRANDI SPERANZE STREAMING – Sei puntate in prima serata da martedì 16 aprile 2019 su Rai 1. La nuova fiction L’Aquila Grandi speranze, diretta da Marco Risi, racconta le vicissitudini seguite al tragico terremoto del 6 aprile 2009, che distrusse gran parte del capoluogo abruzzese.

La serie tv L’Aquila racconta la tenacia degli aquilani nel risollevarsi e ripartire, tra le difficoltà burocratiche e il dolore per aver perso alcuni dei propri cari. A confrontarsi, in particolare, sono la fantasia e la magia con cui i più giovani vivono quella tragedia e le difficoltà degli adulti.

Un terremoto emotivo che colpisce tutti, ma viene vissuto in maniera differente: i grandi che vivono nel ricordo di quello che era e con il dolore di chi non c’è più, e dall’altra gli adolescenti, che pur nella sofferenza di quel dramma, guardano con speranza al futuro.

Tutto quello che c’è da sapere su L’Aquila Grandi speranze

Ma come seguire la fiction di Rai 1? Come vederla in tv? E in streaming? Di seguito, qualche indicazione.

L’Aquila Grandi speranze streaming | Dove vedere la serie in tv

La fiction L’Aquila Grandi speranze va in onda ogni martedì su Rai 1 alle 21.25 per sei puntate, a partire dal 15 aprile 2019. Per tutti gli appassionati basta dunque sintonizzarsi sul primo canale Rai, al tasto 1 e in HD al 501 del digitale terrestre.

Chi ha Sky, può trovare la fiction L’Aquila anche al canale 101 del proprio decoder o sulla piattaforma Tivusat.

L’Aquila Grandi speranze streaming | Dove vedere la serie in streaming

Chi non può guardare L’Aquila Grandi speranze in televisione può comunque seguire la serie in streaming, tramite la piattaforma RaiPlay, nella sezione dirette.

Allo stesso modo, sempre su RaiPlay, la funzione on demand permette di recuperare gli episodi in qualsiasi momento a partire dal giorno dopo la messa in onda.

L’Aquila Grandi speranze streaming | Cast

Tanti gli attori amati dal pubblico che fanno parte del cast di L’Aquila, la nuova fiction di Rai 1 in sei puntate diretta da Marco Risi. Tra i principali ricordiamo Giorgio Tirabassi, Luca Barbareschi, Carlotta Natoli, Valentina Lodovini, Donatella Finocchiaro e Giorgio Marchesi.

Le dichiarazioni del regista e degli attori de L’Aquila Grandi speranze

Questi i principali attori di L’Aquila Grandi speranze e i loro personaggi:

Donatella Finocchiaro – Silvia Merli

Giorgio Marchesi – Franco Basile

Giorgio Tirabassi – Gianni Fiumani

Valentina Lodovini – Elena Fiumani

Luca Barbareschi – Riccardo De Angelis

E ancora nel cast della fiction L’Aquila Grandi speranze troviamo:

Rosa Enginoli – Margherita

Gabriele Fiore – Simone

Andrea Pittorino – Davide

Francesca Inaudi – Giulia Rinaldi

Carlotta Natoli – Beatrice