JUVENTUS AJAX STREAMING LIVE – Il momento della verità è arrivato: domani, martedì 16 aprile 2019, alle ore 21 Juventus e Ajax scendono in campo all’Allianz Stadium di Torino per la gara di ritorno dei quarti di finale della Uefa Champions League 2018-2019. Si parte dall’1-1 della sfida d’andata.

Partita importantissima quindi per i bianconeri alla ricerca del trionfo europeo che sancirebbe otto anni di vittorie ininterrotte. A trascinare la squadra di Allegri il numero 7 Cristiano Ronaldo lasciato a riposo, insieme ad altri compagni, nell’ultimo turno di campionato.

Dove vedere Juventus Ajax in tv? Sky Sport? Rai? Dazn? In live streaming gratis? Di seguito tutte le risposte:

Juventus Ajax streaming | Dove vederla in tv live

La gara di Champions League Juventus Ajax sarà visibile in esclusiva via satellite sui canali di Sky Sport.

Previsto, come al solito, ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio.

Il calcio d’inizio di Juventus Ajax è fissato alle ore 21 di martedì 16 aprile 2019.

Juventus Ajax streaming | Dove vederla in live streaming

In live streaming la partita sarà visibile per gli abbonati Sky su Sky Go, che consente di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili dovunque voi siate (anche in qualche paese estero).

In questo articolo abbiamo spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale.

Juventus Ajax streaming | Le probabili formazioni

Quali saranno gli undici scelti dai due allenatori? Di seguito le probabili formazioni di Ajax e Juve:

JUVENTUS: (4-3-3) Szczesny; Cancelo, Bonucci, Rugani, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Mandzukic, Cristiano Ronaldo.

AJAX: (4-2-3-1) Onana; Mazraoui, De Ligt, Blind, Veltman; Schone, De Jong; Neres, Van De Beek, Ziyech; Tadic.