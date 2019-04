Grande Fratello 2019 Nomination | Concorrenti | Barbara D’Urso | Televoto

GRANDE FRATELLO 2019 NOMINATION – Al via la nuova edizione (sedicesima) del Grande Fratello, il reality show più spiato d’Italia che apre le porte della sua casa agli spettatori di Canale 5.

Come prevede il gioco, ogni puntata avrà delle nomination e un concorrente per volta verrà eliminato dal potere del televoto.

Ecco quali sono tutte le nomination di questa nuova edizione del Grande Fratello.

Grande Fratello 2019 Nomination | Prima puntata

La casa più spiata d’Italia ha già eliminato un concorrente: la prima ad abbandonare il reality show è stata Angela, già durante la prima serata.

I primi concorrenti in nomination sono due donne: Erica e Audrey. Chi tra le due dovrà abbandonare le luci del reaility show? (le anticipazioni della seconda puntata)

Ecco chi sono tutti i concorrenti del Grande Fratello 2019:

Sedici concorrenti in partenza che si contendono la vittoria del montepremi pari a 100.000 euro nel corso delle dieci puntate che vanno in onda ogni lunedì su Canale 5.

Grande Fratello 2019 Nomination | Streaming

Il Grande Fratello va in onda su Canale 5 ogni lunedì. Il canale è disponibile al tasto 5 del telecomando sul digitale terrestre, oltre che in HD sul canale 505.

Il reality è disponibile anche in streaming grazie a MediasetPlay, visionabile su pc, tablet e smartphone. Sempre grazie a MediasetPlay, è possibile rivedere in qualsiasi momento le puntate andate in onda grazie alla funzione on demand, che mette a disposizione gratuita dell’utente (previa registrazione) i contenuti di Mediaset anche dopo la messa in onda.