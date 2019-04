Briatore massacra Chiara Ferragni

È Flavio Briatore show nel salotto domenicale di La7. Ospite di Non è l’Arena, l’imprenditore ha parlato di politica, economia, ma anche di questioni più “leggere”.

Nel corso dell’intervista di Massimo Giletti, Flavio Briatore si è scagliato contro gli influencer in generale, ma non è stato difficile intuire che l’imprenditore si riferisse a Chiara Ferragni e colleghi.

Le parole del dirigente sportivo e imprenditore sono state durissime: “Voglio capire chi dà 600 euro a ‘sti deficienti”, ha detto Briatore durante l’intervista con il padrone di casa. Il riferimento è alla cifra sborsata da alcuni fan della fashion blogger più famosa d’Italia per partecipare a un corso di make up tenuto dal make up artist della influencer di Cremona.

A deviare il senso del dovere dei giovani oggi sarebbe il web, secondo Flavio Briatore. “I social media ti distolgono dal lavoro di tutti i giorni. Tutti sognano di diventare milionari senza fare un cazzo”, ha aggiunto ancora l’imprenditore.

“Io vorrei vedere un imbianchino, un ragazzo che è riuscito a fare impresa. Queste cose qui sono cose che accadono ad una persona. Di sicuro io non darei a mio figlio 600 euro per farsi la foto con qualcuno”, ha spiegato ancora Briatore.

