La direttiva Copyright, che riforma il diritto d’autore nell’Unione europea, è legge. Dopo l’approvazione da parte del parlamento europeo lo scorso 26 marzo, il Consiglio dell’Ue ha dato il suo via libera definitivo, il 15 aprile 2019. L’Italia e altri 5 paesi hanno votato contro.

Gli stati membri hanno adesso due anni per recepire la direttiva nella loro legislazione nazionale.

Il testo era stato formulato nel 2016 dalla Commissione europea, aprendo 3 anni di intensi dibattiti, proteste, spaccature e pressioni da parte di lobby.

La direttiva 0593/2016 si inserisce in un più ampio progetto di mercato unico digitale, uno spazio economico comune senza barriere, così come già avviene per le barriere fisiche.

Gli articoli più dibattuti sono stati l’11 e il 13, che nel nuovo testo sono diventati l’articolo 15 e l’articolo 17. Il principale argomento di chi si schiera a favore della direttiva è la necessità di una maggiore tutela del diritto d’autore e del lavoro creativo. Dall’altro lato vi è invece chi teme che regole così stringenti possano essere un limite alla libertà di informazione.

Ma cosa prevede la nuova norma che dovrà essere recepita dagli Stati membri?

La riforma interviene per aggiornare il diritto d’autore, fermo a un testo del 2001, e adeguarlo a una realtà digitale in continuo mutamento.

Negli obiettivi di chi ha proposto e portato avanti la battaglia per l’approvazione della riforma del Copyright vi è la possibilità per autori ed editori di avere più potere negoziale nei confronti dei giganti del web come Google, Youtube o Facebook.

“La nuova direttiva permetterà di adeguare il diritto d’autore al Ventunesimo secolo, a vantaggio di autori, interpreti, giornalisti, editori, produttori di film e musicali”, ha detto la commissaria Ue al digitale Mariya Gabriel.

Ma i detrattori della riforma, al contrario, pensano che la direttiva Copyright possa rappresentare la morte di internet e della sua libertà.

La direttiva in particolare riguarda le piattaforme che guadagnano dall’aggregazione di contenuti altrui. I colossi come Google e Youtube ad esempio devono responsabilizzarsi e stipulare licenze con i proprietari dei contenuti che loro veicolano. Sono in particolare gli articoli 11 e 13 del testo ad occuparsi di questo.

Nella nuova versione, votata a Strasburgo a marzo 2019, i due articoli diventano 15 e 17.

L’articolo 15 (ex articolo 11) dà agli stati membri il compito di provvedere a dare ai giornalisti che creano contenuti, una quota adeguata dei proventi ottenuti dagli editori.

Se un articolo viene aggregato da Google News, il giornalista o autore che lo ha creato, deve essere remunerato dal proprio editore, che a sua volta è stato pagato da Google per quel contenuto. La direttiva prevede che vengano stipulati accordi tra editori e colossi digitali.

L’articolo 17 (ex articolo 13) è quello che regola la pubblicazione di contenuti online su piattaforme di condivisione. La nuova direttiva impone che la piattaforma di aggregazione debba sempre ricevere un’autorizzazione alla pubblicazione da parte dei titolari del diritto d’autore di quel contenuto. Nel caso in cui un contenuto protetto da copyright venga pubblicato senza autorizzazione, la responsabilità della violazione è della piattaforma e non dell’utente.

Ci sono tuttavia delle eccezioni, come ad esempio se la piattaforma ha compiuto “massimi sforzi per ottenere l’autorizzazione o nel caso di aver “agito tempestivamente” per bloccare gli utenti che hanno violato il diritto d’autore. L’articolo 17 prevede inoltre che le piattaforme di piccole dimensioni siano esonerate dalla responsabilità.