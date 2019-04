Il Consiglio dell’Unione europea ha approvato in via definitiva la riforma del Copyright, che lo scorso 26 marzo aveva ricevuto il via libera del parlamento europeo.

Sei paesi hanno votato contro la riforma: l’Italia, la Polonia, il Lussemburgo, la Finlandia, i Paesi Bassi e la Svezia. Si sono invece astenuti Belgio, Slovenia ed Estonia.

Gli stati membri dell’Ue hanno adesso due anni per recepire la direttiva nelle loro legislazioni nazionali.

Si tratta di una riforma molto importante, dal momento che sancisce per la prima volta l’obbligo da parte di Google e degli altri colossi del web, di remunerare gli autori dei contenuti che circolano sulle loro piattaforme.

Se finora i colossi hanno potuto guadagnare dai contenuti altrui, senza dover rendere conto ai legittimi proprietari, da oggi non potrà più essere così.

La direttiva impone quindi che chi aggrega opere altrui, come i video di Youtube o le notizie su Google News, dovrà pagare.

La direttiva 0593/2016 ha creato un acceso dibattito da quando è stata formulata dalla Commissione Ue nel 2016. In questi 3 anni ha spaccato l’opinione pubblica tra favorevoli e contrari.

Gli articoli più “controversi” della direttiva erano il 15 e il 17 (ex 11 e 13). Si tratta degli articoli che introducevano la cosiddetta link tax e il filtro sui contenuti. Nel testo approvato però le due misure non trovano spazio. I detrattori sostenevano che queste misure avrebbero “messo un bavaglio” a internet e di fatto limitato la libertà che oggi esiste.

La Commissione europea aveva sentito l’urgenza di regolare la materia del copyright, la cui disciplina risaliva al 2001, ed era stata formulata in un contesto digitale completamente diverso e ormai obsoleto.

La direttiva Copyright si pone l’ambizioso obiettivo di adattare il diritto d’autore in un mercato dove a farla da padroni sono i colossi come Google, Facebook o Youtube, piattaforme che hanno fatto la loro fortuna guadagnando proprio nella veicolazione di contenuti di terzi, siano essi foto, video, articoli e altre opere.

La direttiva ha l’obiettivo inoltre di creare il mercato unico digitale, uno spazio virtuale senza barriere, che ricalca quello fisico attualmente esistente in Ue.

Cosa cambia nel concreto con la direttiva Copyright?

Innanzitutto, la norma pone l’obbligo per Google e le altre piattaforme di stipulare licenze per l’utilizzo dei contenuti di terzi e di rimuovere i contenuti protetti da copyright.

L’articolo 15, così come approvato, prevede che gli Stati membri della Ue debbano fare sì che i giornalisti o gli autori delle opere e dei contenuti pubblicati ricevano dall’editore una parte dei proventi che derivano dall’utilizzo del contenuto stesso.

La direttiva vuole così assicurarsi che a guadagnare dalle opere che circolano su internet siano non solo editori e colossi del web, ma anche i creatori stessi dei contenuti.

Se un giornalista pubblica un articolo che viene veicolato da Google News, ad esempio, quel giornalista dovrà ricevere dal suo editore una parte dei proventi, e gli editori a loro volta dovranno essere pagati da Google News, in questo caso, che ha ospitato il contenuto sulla sua piattaforma. I colossi del web dovranno quindi stipulare licenze e accordi con gli editori online per poter accedere ai loro contenuti.

Senza licenza con le piattaforme, gli editori possono limitare la circolazione dei propri contenuti.

Gli autori e gli artisti hanno acquisiscono dunque un nuovo diritto: chiedere una remunerazione ulteriore adeguata agli editori con cui hanno stipulato un contratto per lo sfruttamento dei diritti se la remunerazione che avevano concordato si rivela bassa rispetto ai proventi che quei contenuti hanno portato.

L’articolo 17 invece è quello che regola la responsabilità, da parte delle piattaforme online, di ottenere autorizzazioni da coloro che sono titolari dei diritti d’autore. Se un contenuto protetto da diritto d’autore finisce su Facebook, Youtube, Google eccetera, senza la licenza, questi saranno responsabili della violazione.

Le piattaforme più piccole vengono però esonerate da questi oneri e responsabilità della violazione dei contenuti protetti da diritto d’autore.

Ad essere esclusi dalla direttiva sono piattaforme come Wikipedia o piattaforme opensource, che non monetizzano dalla pubblicazione di contenuti – o porzioni di contenuti – di terzi.