DANIELE DAL MORO GRANDE FRATELLO 2019 – Daniele Dal Moro è uno dei concorrenti del Grande Fratello. Il reality show è giunto alla sua sedicesima edizione e propone 16 concorrenti in gara.

Con la conduzione di Barbara D’Urso, la casa più spiata d’Italia ha aperto le sue porte lunedì 8 aprile.

Cosa sappiamo di Daniele Dal Moro?

Sappiamo, ad esempio, che è nato a Verona il 4 luglio 1990 e che è un imprenditore: Daniele lavora nell’azienda di pubblicità e marketing di famiglia e, da qualche anno, ha aperto un’attività nel campo finanziario in collaborazione con un amico.

Daniele Dal Moro Grande Fratello 2019 | Vita privata

La passione per il suo lavoro l’ha imparata dai genitori (anche sua madre è imprenditrice, mentre il padre è un esponente politico del PD). Ha anche una sorella studentessa di diciannove anni.

Daniele si definisce determinato ed esuberante, sensibile ma anche un po’ egocentrico: tratti che non guastano all’interno della casa del Grande Fratello.

Così come il suo status sentimentale: Daniele infatti è single. Durante la sua presentazione per il Grande Fratello, l’imprenditore veneto ha dichiarato di aver avuto tante donne nella sua vita ma ha sottolineato di non essere un donnaiolo. “Vado dalle ragazze che mi piacciono veramente, non vado da una persona tanto per”.

Nella vita, è un appassionato di fitness e videogiochi. Il suo account Instagram pullula di selfie che hanno certamente conquistato l’attenzione di 21 mila follower.

Rispetto ad altri concorrenti più noti nel panorama italiano (come Cristian Imparato), il nome di Daniele Dal Moro potrebbe prendere spessore mediatico in seguito a quest’esperienza al GF.