Montalbano torna in replica, lunedì 15 aprile va in onda la quarta puntata “Come voleva la prassi”: tutte le anticipazioni

COMMISSARIO MONTALBANO REPLICA 15 APRILE – Rai 1 non ne ha mai abbastanza di Montalbano, così come i suoi telespettatori. Persino in replica, il caro commissario è riuscito a superare negli ascolti moltissimi programmi in onda sul canale ammiraglio della Rai, confermandosi una punta di diamante del palinsesto televisivo.

Il ciclo delle dieci repliche è stato avviato il 1 aprile 2019, riscuotendo un ottimo successo agli ascolti (7 milioni di telespettatori incollati allo schermo). Quella del 15 aprile è la quarta puntata in replica che andrà in onda su Rai 1, in prima serata, ed è pronta a contrastare il Grande Fratello di Canale 5.

Torna Montalbano: tutto quello che c’è da sapere sul commissario più amato della tv italiana

Ma il 15 aprile è una data simbolica per Montalbano, perché è proprio oggi che saranno avviate le riprese dei nuovi episodi che andranno in onda nel 2020.

“Come voleva la prassi” è intitolato l’episodio del 15 aprile, ma di cosa tratta? Quale nuova (o meglio, già vista) avventura dovrà affrontare Montalbano? Scopriamolo insieme.

Commissario Montalbano replica 15 aprile | Come voleva la prassi | Anticipazioni

In un androne di Via Pintacuda, viene ritrovato il cadavere di una ragazza: indosso, ha soltanto un accappatoio ed è intriso di sangue. Come ci è arrivata lì dentro? Da dove stava scappando? Perché si è trascinata fin dentro quell’androne? Il caro commissario siciliano crede che la vittima sia una prostituta proveniente dall’Est Europa.

Ed è per questo che Montalbano spera che i Cuffaro, coloro che gestiscono il mercato della prostituzione a Vigata, isolino i responsabili del crimine il prima possibile.

Purtroppo, non è ciò che succede, anzi. Montalbano entra a sua volta nel mirino e diventa oggetto di un attentato.

Il commissario avvia le indagini e scova tra i condomini un complice che avrebbe assistito e ripreso con una telecamera il festivo in cui si trovava la ragazza al momento della morte. Durante l’indagine, Montalbano conosce un giudice in pensione – Leonardo Attard – che sta rivedendo tutti i processi che ha elaborato. Perché? Vuole essere sicuro di non essere mai stato condizionato nel giudizio da problemi personali. L’incontro con il giudice turberà particolarmente Montalbano.

Il Commissario Montalbano vi aspetta su Rai 1 alle ore 21.25 lunedì 15 aprile 2019.