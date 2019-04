Ascolti tv domenica 14 aprile 2019 | Che Tempo Che Fa | L’amore strappato | Le Iene Show

Ascolti tv domenica 14 aprile – Un nuovo scontro arriva dalla domenica per la battaglia negli ascolti. Ancora una volta, Fabio Fazio ha visto in ginocchio il suo Che Tempo Che Fa, con dati deludenti ma per niente nuovi. Sono ormai settimane che il programma di Fazio non conosce più la fama, strappatagli questa volta dalla fiction di Canale 5 che, per la prima volta dal suo inizio, ha superato i 4 milioni.

Per Fazio, non è bastata la presenza in studio di Ilaria Cucchi, né la partecipazione di Raffaella Carrà che ha introdotto al pubblico di Rai il suo nuovo show su Rai3 “A raccontare comincia tu”. Il talk ancora non convince e a dimostrarlo sono i dati degli ascolti: Che Tempo Che Fa ha coinvolto 3.652.000 spettatori con uno share del 14.5%, un risultato calante rispetto alla puntata scorsa. Un’ennesima sconfitta che arriva in contemporanea al nuovo attacco di Matteo Salvini: “Non vado ospite da lui, si dimezzi lo stipendio”. Colpito e affondato?

Un grande successo della domenica è invece quello di Sabrina Ferilli su Canale 5 con la fiction L’amore strappato, che questa volta si conferma la regina della serata con 4.329.000 spettatori agli ascolti e uno share del 19.3%, superando di gran lunga gli ascolti delle scorse settimane.

Su Rai2, NCSI ha catturato l’attenzione di 1.677.000 spettatori (6.4%) mentre FBI è la scelta di 1.556.000 spettatori (6.5%).

Le Iene Show su Italia Uno hanno intrattenuto 2.052.000 spettatori agli ascolti con l’11.5% di share, mentre su Rai3 Città Segrete ha catturato l’attenzione di 876.000 spettatori pari ad uno share del 3.7%.

Prova a Prendermi su Rete4 ha visto 597.000 spettatori agli ascolti con il 2.9% di share, mentre Non è l’Arena su La7 ha coinvolto 1.222.000 spettatori con uno share del 6.1%.

Su Tv8, la gara di Moto2 del GP degli Stati Uniti ha coinvolto 1.668.000 spettatori (8.2%), mentre sul Nove Camionisti in Trattoria ha totalizzato il 2.1% di share con 540.000 spettatori.

Ascolti tv domenica 14 aprile 2019 | Access prime time | Auditel ieri sera

Nella case di access prime time, a primeggiare è stato Paperissima Sprint su Canale 5 con 4.449.000 spettatori e uno share del 17.6%. Al secondo posto, su Rai2 Quelli che il Calcio dopo il Tg hanno totalizzato 1.239.000 spettatori con il 4.8% di share.

Su Italia1 CSI ha ottenuto 923.000 spettatori (3.9%), mentre su Rai3 Grande Amore ha interessato 923.000 spettatori (3.9%). Su Rete4 Stasera Italia Weekend ha catturato 887.000 spettatori con il 3.7% di share nella prima parte e a 784.000 (3.1%) nella seconda.

Su TV8 la gara di Moto3 è stata vista da 809.000 spettatori (3.5%).