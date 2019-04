Angelina Jolie vuole tornare con il suo storico ex marito, Brad Pitto, ma lui non vuole. L’indiscrezione si legge sulle pagine dei tabloid, secondo cui l’attrice starebbe facendo in modo che il divorzio vada per le lunghe proprio per far sì che lui ceda.

Ma Brad non sembra affatto interessato a tornare con l’ex moglie. Nella sua testa c’è solo l’intenzione di salvaguardare il rapporto con i sei figli, cercando di andare d’accordo con la ex. Quello che l’attore vuole è solo mantenere un clima disteso con Angelina Jolie, proprio per non far pesare ai figli la loro separazione.

Secondo quanto riportano i tabloid, a confermare la volontà dell’attrice di tornare con Brad Pitt sarebbe una fonte molto vicina alla ex coppia: “Angelina ha detto chiaramente a Brad che vuole rimettersi con lui e che vorrebbe che tornassero ad essere una famiglia. Lei non sembra in grado di voltare pagina ed è per questo che sta complicando ogni dettaglio del divorzio”.

L’unica preoccupazione dell’attore pare essere invece un’altra: Brad vuole solo “essere un buon padre per i loro sei figli e in tutti questi mesi ha tenuto la bocca chiusa perché l’unica cosa che gli sta a cuore sono loro”.

Cadono così i rumors che volevano che sia lui che lei cercassero di accelerare le pratiche del divorzio pur di tornare ufficialmente (quindi legalmente) single. “Angelina sta rendendo le cose sempre più orribili per Brad, cercando di allungare i tempi del procedimento, ma questo non servirà a farlo tornare sui suoi passi. Lui vuole solo trovare un accordo e sistemare una questione che, in realtà, poteva essere risolta più di un anno fa, ma lei non molla”, ha aggiunto ancora la fonte anonima.

