Il Trono di Spade streaming e diretta tv: ecco dove vedere Game of Thrones 8

TRONO DI SPADE STREAMING – Il primo episodio di Game of Thrones 8 andrà in onda la notte tra il 14 e il 15 aprile in contemporanea con gli Stati Uniti. Si tratta dell’inizio della stagione finale del Trono di Spade, in cui si svolgerà una sanguinosa battaglia per conquistare il trono dei Sette Regni (qui tutto quello che sappiamo finora su Game of Thrones 8).

A fronteggiarsi saranno tutti i principali protagonisti delle precedenti stagioni, come è apparso evidente dal trailer ufficiale.

Nel breve video compaiono Jon Snow insieme a Daenerys Targaryen al momento del loro arrivo a Grande Inverno, Arya e Sansa Stark che vedono per la prima volta i draghi, ma anche Jaime Lannister, partito per il nord per mantenere la parola data e la sua perfida sorella Cersei Lannister mentre sorseggia del vino.

Nella stagione 8 ritroveremo però anche molti altri personaggi, come Tyrion Lannister, Bran Stark, Sam Tarly, Ser Davos, Varys, ed Euron Greyjoy.

Dove guardare Game of Thrones 8? Sky Atlantic o streaming? E in diretta tv? Ecco tutte le soluzioni:

Il Trono di Spade streaming | Dove guardare Game of Thrones 8 in tv

Per chi intende guardare Game of Thrones 8 in diretta tv l’appuntamento è alle 3 di notte di lunedì 15 aprile 2019 su Sky Atlantic e Sky Atlantic HD.

Il programma sarà trasmesso in lingua originale (sottotitolata in italiano), in contemporanea con la messa in onda su Hbo negli Stati Uniti.

Nel caso in cui vi servisse un ripasso della settima stagione, Sky Atlantic manda in onda la Maratona Il Trono di Spade 7 a partire dalle 13:25 del 14 aprile.

In programmazione anche due speciali su Game of Thrones 8 alle 17.10 e alle 2.35 di notte.

Se non avete intenzione di svegliarvi nel cuore della notte sappiate che l’appuntamento con la replica su Sky Atlantic è fissato alle 21.15 di lunedì 15 aprile, quando sarà trasmesso l’episodio con i sottotitoli in italiano.

Lunedì 22 aprile, inoltre, sarà trasmessa la versione doppiata in italiano della puntata 8×01.

A partire da quel giorno l’appuntamento raddoppia: alle 21.15 sarà trasmessa la puntata della settimana precedente doppiata in italiano. Al termine dell’episodio sarà possibile seguire il successivo in lingua originale.

Le puntate dell’ottava stagione (sei in totale) saranno comunque disponibili su Sky On Demand nei giorni successivi in ogni momento.

Il Trono di Spade streaming | Come vedere il Trono di Spade in streaming

Dove vedere in streaming il Trono di Spade? L’episodio sarà visibile per gli abbonati Sky su Sky Go, che vi consente di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili dovunque voi siate. Anche in qualche paese estero.

Sarà possibile seguire la serie in streaming anche su Now tv, la piattaforma di Sky per lo streaming.

Per chi è abbonato basterà accedere alla piattaforma con le proprie credenziali e selezionare Il Trono di Spade tra tutte le serie tv proposte (su NowTv al momento sono disponibili tutte le 7 stagioni precedenti).

Se non siete abbonati a Now Tv non disperate: il sito consente un periodo di prova gratuito di 14 giorni, al termine dei quali sarà possibile scegliere se abbonarsi oppure annullare l’iscrizione.

