“Basta con l’ossessione del posto fisso, giovani osate!”: parla il manager Riccardo Pozzoli, ex di Chiara Ferragni

“Il posto fisso è stata la nostra ossessione e di quelli prima di noi, l’Italia sta agonizzando su quel sistema”. È l’opinione di Riccardo Pozzoli, manager ed ex fidanzato di Chiara Ferragni. I due fondarono insieme il blog The Blond Salad che lanciò nel mondo del fashion mondiale l’influencer cremonese.

Per lo startupper 32enne, intervistato dall’HuffingtonPost, in Italia ci sono le opportunità ma sta ai giovani saperle cogliere senza paura: “È vero che in posti ci sono più possibilità lavorative che in altri, ma bisogna avere coraggio”.

Pozzoli, laureato in finanza e con un master in marketing alla Bocconi, ha rivelato di essere stato contattato varie volte per candidarsi in politica: “Al momento, purtroppo, non ci penso affatto. Sono disilluso dalla politica italiana attuale e avrei paura a fare degli step in tal senso, perché c’è un clima poco costruttivo che non gioverebbe anche a chi si pone con i migliori intenti”.

E sul futuro del nostro Paese ha una visione ben precisa:”Incontro spesso giovani imprenditori: se solo fossero ascoltati e sfruttati al meglio, tra dieci anni avremmo forse un’ l’Italia come la più grande potenza europea. Questo oggi non c’è perché la priorità non va alla crescita”.

In questi anni Pozzoli ha fondato altre cinque startup nell’ambito del cibo e della moda e tiene conferenze di marketing ad Università come Harvard e Columbia. Di recente è uscito anche il suo libro “Smetto quando voglio (ma anche no)” edito da DeA Planeta Libri.

L’ex di Chiara Ferragni: “Non riesco a capire perché The Blonde Salad abbia avuto tutto questo successo”