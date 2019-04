PREVISIONI METEO OGGI 14 APRILE 2019 – Chi non controlla spesso il meteo per sapere che tempo farà oggi in Italia? Sereno? Nuvoloso? È prevista pioggia? Il meteo a Roma? Tante domande a cui i meteorologi cercano di dare risposte precise e in tempo grazie a studi scientifici approfonditi e dettagliati.

Ma andiamo nel dettaglio: come sarà il meteo di oggi? Quali sono le previsioni? Di seguito le previsioni meteo (fornite dall’Aeronautica Militare) per la giornata di oggi, domenica 14 aprile 2019?

Previsioni meteo oggi 14 aprile 2019 | NORD

La giornata di oggi, 14 aprile 2019, al Nord non sarà da ricordare dal punto di vista meteo. Il cielo sarà molto nuvoloso o coperto con piogge e rovesci diffusi su Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna e Liguria. Temporali localmente intensi in particolare sulla Liguria e nevicate oltre gli 800 metri.

Precipitazioni sparse invece sulle aree montuose di Veneto e Friuli Venezia Giulia. Miglioramenti in serata con fenomeni solo su aree alpine, prealpine e l’appennino emiliano.

CENTRO E SARDEGNA

Cielo parzialmente nuvoloso sul settore peninsulare ma con nuvolosità in rapido aumento con rovesci nella tarda mattinata sparsi e diffusi. Grossi miglioramenti in serata su Toscana, Lazio e Umbria.

Possibili foschie dense al primo mattino lungo le vallate. Sardegna: poche nubi in aumento nel pomeriggio, qualche isolato rovescio sul versante meridionale.

Previsioni meteo oggi 14 aprile 2019 | SUD E SICILIA

Brutto tempo anche al Sud. Addensamenti consistenti con locali rovesci o temporali saranno presenti al mattino sulle aree costiere tirreniche della Calabria e poi sul resto delle regioni. In serata il tempo dovrebbe cambiare per il meglio in particolare su Campania, Basilicata tirrenica, e Calabria centro-settentrionale.

Cielo nuvoloso sulla Sicilia con rovesci isolati per tutta la giornata. Schiarite nel pomeriggio ma in serata possibili ulteriori rovesci.

TEMPERATURE

Massime in sensibile diminuzione al Nord, Toscana e alto Lazio; in lieve rialzo sulle altre regioni.

VENTI

Nord-Est: da deboli a moderati.

Centro e Sud: moderati, localmente forti sulla Sardegna.

Previsioni meteo oggi 14 aprile 2019 | MARI



Molto mossi il Mar Ligure, il mare e il canale di Sardegna, il Tirreno centro-meridionale, lo stretto di Sicilia e lo Ionio meridionale. Mossi i restanti mari.

