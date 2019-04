Previsioni meteo domani 15 aprile 2019 | Italia | Che tempo farà?

PREVISIONI METEO DOMANI – Che tempo farà domani in Italia? Quali sono le previsioni meteorologiche per la giornata di lunedì 15 aprile? Ogni giorno i meteorologi cercano di dare risposte in anticipo grazie a studi scientifici approfonditi e dettagliati. E, molto spesso, la previsione viene confermata.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo quali sono le previsioni (fornite dall’Aeronautica Militare), le temperature, i venti e i mari previsti per la giornata di domani:

Previsioni meteo domani in Italia lunedì 15 aprile 2019

NORD

Meteo in miglioramento rispetto al weekend al Nord Italia. Nubi localmente compatte a ridosso dei rilievi con deboli fenomeni al mattino sulle aree alpine occidentali e successivamente sull’appennino emiliano e rilievi alpini nord-orientali. Schiarite sulle altre aree a parte alcuni annuvolamenti in mattinata sulle aree pianeggianti, in particolare sul Piemonte.

Previsioni meteo domani 15 aprile 2019 | CENTRO E SARDEGNA

Grande instabilità sulle regioni adriatiche con rovesci sparsi e qualche temporale. Quota neve sopra i 1300 metri. Cielo nuvoloso anche sulle restati aree ma senza precipitazioni. Nel pomeriggio tempo in miglioramento con ampie schiarite su tutte le regioni.

SUD E SICILIA

Cielo nuvoloso con rovesci sparsi, in particolare a ridosso dei rilievi appenninici. Nel pomeriggio rasserenamenti in particolare su Campania e Molise. A fine giornata anche sulle restanti regioni.

Previsioni meteo domani 15 aprile 2019 | TEMPERATURE

Per quanto riguarda le temperature: minime in aumento sull’arco alpino e Sicilia meridionale; in lieve calo su Sardegna meridionale. Massime in marcato aumento al Nord e regioni centrali tirreniche, in lieve calo su Molise, Puglia, e Campania.

VENTI

Venti moderati settentrionali su Liguria, Toscana, Sardegna e Sicilia; deboli variabili sul resto del Nord Italia; da deboli a localmente moderati dai quadranti settentrionali sul resto del Paese.

Previsioni meteo domani 15 aprile 2019 | MARI

Molto mossi il mare e il canale di Sardegna, lo stretto di Sicilia, il Tirreno meridionale con moto ondoso in attenuazione nel pomeriggio. Da poco mossi a localmente mossi i restanti mari.

IL BOLLETTINO COMPLETO

