Oroscopo di domani | TPI | Giorno | Astrologia | Segni zodiacali

OROSCOPO DI DOMANI TPI – Vuoi o non vuoi, tutti abbiamo consultato – almeno una volta – l’oroscopo. Per scoprire come sarà stata la nostra giornata/mese/anno o per cercare sicurezze per il prossimo futuro dal punto di vista dell’amore, del lavoro e della fortuna. Insomma, ci siamo “affidati” agli astri.

Ma qual è il mio oroscopo per la giornata di domani? Che giorno mi attende? Di seguito l’oroscopo di TPI per la giornata di domani, lunedì 15 aprile 2019:

Oroscopo di domani lunedì 15 aprile 2019 | Cosa dicono gli astri

– SE NON VISUALIZZI GLI ULTIMISSIMI AGGIORNAMENTI, CLICCA QUI –

Ariete

Si prospetta una giornata abbastanza positiva per i nati sotto il segno dell’Ariete. Avrete una particolare capacità di approfondimento intellettuale e l’attitudine a comprendere le ragioni del prossimo. Il tutto con un ottimo intuito.

Toro

Si prospetta un periodo positivo per i Toro: avrete un’ autentica gioia di vivere. Nel caso abbiate in corso problemi da risolvere e situazioni da mettere in chiaro, avrete durante la giornata la serenità d’animo per gestire e portare a termine ogni cosa con successo. Sarete anche sotto una buona stella dal punto di vista fisico.

Oroscopo di domani 15 aprile 2019 | Gemelli

I Gemelli saranno poco comunicativi con l’ambiente circostante, anche se basterà poco per farvi tornare capaci di mettere in moto la vostra simpatia. A cena non vi fate trascinare in questioni di polemiche che toccano argomenti di politica o economia. Spazio all’autoironia.

Cancro

Durante la giornata scoprirete tutta la fiducia che i vostri cari ripongono in voi. Se avete figli e nipoti sarete sorpresi da manifestazioni di affetto, che, in modo piacevolmente inatteso, saranno da loro espresse. Insomma, si prospetta una giornata carica di amore.

Leone

Siete in ottima forma e si vede. Certo, alcune questioni nella vostra vita restano ancora aperte, ma lo spirito è lieto e l’aria che respirate in questo momento vi riempie di buone speranze per il domani. Forza e coraggio. È il vostro momento.

Oroscopo di domani 15 aprile 2019 | Vergine

Per i nati sotto il segno della Vergine sarà una giornata sportiva. Il consiglio è quello di curare il vostro corpo con attività fisica e movimento, i benefici saranno evidenti e piacevoli anche per il vostro stato d’animo.

Bilancia

Giornata un po’ ferma per i Bilancia. L’immobilismo rischia di farla da padrone. Riuscirete però a minimizzare i problemi e a guardare con grande fiducia al domani. Insomma, tenete duro!

Scorpione

Curate di più la famiglia. Vedrete che avrete effetti sorprendenti del vostro comportamento. Un consiglio che i nati sotto il segno dello Scorpione sono chiamati a seguire, fidatevi.

Oroscopo di domani 15 aprile 2019 | Sagittario

Giornata produttiva sotto tutti i punti di vista, ma anche con sprazzi di quell’imprevisto e di fantasia che costituiscono il sale della vita. Soddisfazioni in vista dall’ambiente famigliare, attenzione però a non esagerare a tavola. Frenata la gola…

Capricorno

Giornata mediamente buona per i Capricorno. Da una parte sarete carichi di estro, fantasia e capacità di adattamento. Dall’altra la giornata subirà degli intoppi dal punto di vista organizzativo. Non tutto filerà come volete voi…

Acquario

Dedicate più spazio alla sfera familiare e comunque ai rapporti densi di affettività in genere. Siete in grado di farcela, provateci. Tante soddisfazioni potrebbero arrivare nelle prossime ore.

Pesci

I Pesci saranno in grado di mettere in atto le loro migliori doti di sensibilità e di capacità di soccorrere il prossimo. La forma fisica vi assisterà. Vivrete una giornata di equilibrio psico-fisico. Godetene.

L’OROSCOPO DI OGGI 14 APRILE 2019

Oroscopo di domani | Cos’è la Ruota dello Zodiaco

La Ruota dello Zodiaco è suddivisa in dodici parti uguali che rappresentano i dodici Segni Zodiacali. Ciascuno di loro occupa 30 gradi nel Cerchio Zodiacale: nel momento in cui si nasce, il sole ha una posizione all’interno di uno dei dodici segni e questo determina il nostro segno di nascita. Ogni segno zodiacale è diviso in tre decadi: la prima va dallo 0 ai 10 gradi, la seconda va dai 12 ai 20 gradi e le terza dai 20 ai 30 gradi.

L’OROSCOPO DEL 2019

Oroscopo di domani | Di che segno sei?

I segno zodiacali sono dodici: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. A ciascuno segno sono ricondotte caratteristiche comportamentali e uno dei quattro elementi: Aria, Acqua, Terra e Fuoco.

I segni di fuoco sono: Ariete, Leone e Sagittario.

I segni di terra sono Toro, Vergine e Capricorno.

I segni di aria sono: Gemelli, Bilancia e Acquario.

I segni di acqua sono: Cancro, Scorpione e Pesci.

LE AFFINITÀ DI TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Oroscopo di domani | Come si calcola l’ascendente

L’ascendente rappresenta il segno zodiacale che, al momento della nascita, si trova sull’orizzonte est locale. Secondo l’astrologia, l’influenza dell’ascendente si manifesta nel mondo in cui la persona si comporta con chi lo circonda.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE