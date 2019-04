L’AMORE STRAPPATO ANTICIPAZIONI TERZA PUNTATA – Dopo il grande successo delle prime due puntate, questa sera (14 aprile 2019) torna L’amore strappato, la fiction di Canale 5 con Sabrina Ferilli.

La serie tv, ispirata a una storia vera, è la trasposizione del libro Rapita dalla giustizia. La fiction racconta la storia di una bambina strappata improvvisamente agli affetti della famiglia dopo che il padre è stato ingiustamente incarcerato con l’accusa di molestie.

Ma cosa accade nella puntata (l’ultima) di oggi, 14 aprile 2019? Come sempre la fiction si divide in due episodi. Di seguito tutte le anticipazioni e gli spoiler.

L’amore strappato anticipazioni 14 aprile 2019 | Cosa succede nella terza puntata

Questa sera, domenica 14 aprile 2019, va in onda l’ultima puntata de L’amore strappato. Cosa succederà? È passato ormai molto tempo da quando Arianna è stata strappata ai suoi genitori che però ricevono il conto dell’istituto in cui la bambina ha vissuto prima di essere adottata.

Da quelle carte mamma Rosa trova un indizio da cui partire per mettersi sulle tracce della figlia. Intanto, Rocco cerca un modo per saldare il debito.

Le faticose ricerche della donna danno i loro frutti, ma quando Rosa e Rocco sembrano aver trovato Arianna non possono avvicinarla per decisione del Tribunale. Ivan si metterà quindi in contatto con la sorella, riaprendo la ferita di un passato doloroso che la ragazza ha cercato di lasciarsi alle spalle con molta fatica.

Dopo anni passati nella convinzione che la sua famiglia l’avesse abbandonata, Arianna dovrà affrontare una scelta difficile.

L’amore strappato anticipazioni 14 aprile 2019 streaming live e diretta tv

L’amore strappato va in onda in prima serata su Canale 5 a partire da domenica 31 marzo alle 21.20. La serie può essere seguita anche in diretta streaming grazie alla piattaforma Mediaset Play.

Sempre su Mediaset Play è possibile rivedere le puntate accedendo alla funzione on demand.

Dove vedere L’amore strappato in streaming