Instagram in down: il social network fotografico ha smesso di funzionare

INSTAGRAM DOWN OGGI 14 APRILE 2019 – Il popolare social network fotografico, oggi 14 aprile 2019, ha smesso di funzionare intorno alle ore 12 e 40.

L’accesso a Instagram al momento sembra non essere possibile in nessuna parte del mondo. Si tratta di un problema tecnico o di un attacco informatico? Anche Facebook e WhatsApp non sono disponibili.

Twitter, il social network di microblogginng, al momento è l’unico, tra quelli più diffusi, a funzionare correttamente e i commenti non si sprecano: “Down di Facebook, Instagram e Whatsapp. Twitter resiste sempre”, “Twitter la salvezza:qui possiamo lamentarci di quanto facciano schifo gli altri social network”, “Io che mi divertivo su Instagram e Whatsapp e poi improvvisamente down. Ecco che Twitter diventa l’arma di sopravvivenza in un gioco di guerra”.

Whatsapp down oggi 14 aprile 2019: cosa è successo

Facebook down: gravi problemi per il social network

Articolo in aggiornamento