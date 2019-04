Greta Thunberg e Papa Francesco si incontreranno a Roma la prossima settimana. A confermare la notizia è la stessa attivista svedese per l’ambiente, che ha postato su Twitter una foto che la ritrae mentre si prepara al viaggio verso il parlamento europeo, dove dovrebbe parlare alla commissione Ambiente e incontrare il presidente Tajani.

“Sul treno verso il Parlamento europeo, il Senato italiano, il vaticano e la House of Parliament durante le vacanze di Pasqua. E venerdì parteciperò allo sciopero delle scuole a Roma”, ha scritto Greta su Twitter. “So che è vacanza, ma la crisi climatica non va in vacanza e nemmeno noi”.

La famiglia di Greta Thunberg ha chiesto un’udienza a Papa Francesco alcuni mesi fa. La giovane attivista avrebbe dovuto incontrarlo a giugno.

Quando poi però l’attivista ha organizzato il viaggio a Roma, per incontrare la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati e partecipare al grande sciopero per il clima che si terrà in piazza del Popolo il 19 aprile, la famiglia Thunberg ha chiesto al pontefice di anticipare l’incontro.

Papa Francesco ha accettato: così Greta lo incontrerà il 17 aprile in Vaticano. Il giorno successivo l’attivista sarà ricevuta a palazzo Madama dalla presidente del Senato.

Bergoglio ha una sensibilità particolare per l’ambiente, non a caso è autore dell’Enciclica “Laudato sì”, pubblicata nel 2015, che prende il nome dalla frase ripetuta spesso da san Francesco nel Cantico delle creature, con cui loda il Signore per le sue meravigliose creature.

Greta Thunberg ha 16 anni ed è diventata celebre in tutto il mondo dopo che il 20 agosto 2018 ha deciso di dar vita allo “sciopero scolastico per il clima”. A lei si sono uniti i giovani di tutto il mondo, che hanno formato il movimento Friday’s for future.

