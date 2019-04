Fedez si prepara a salutare i fan con l’ultima data del tour, che lo vede impegnato stasera alla Zoppas Arena di Conegliano. Il rapper ha condiviso sui social un emozionante video, composto da immagini tratte dall’ultimo live a Milano, per dire “arrivederci” al suo pubblico.

“Mi mancherete”, ha scritto Fedez postando su Instagram il video, in cui compare anche Chiara Ferragni, fashion blogger, imprenditrice e moglie del rapper.

Ma in questo addio (temporaneo) ai concerti spunta anche un velo di polemica dopo che alcuni giornali hanno riportato la notizia del presunto annullamento del “tour estivo” di Fedez.

Il cantante ha voluto chiarire i dubbi in proposito intervenendo con delle Instagram Stories.

“È da diversi mesi che sto cercando di stare lontano il più possibile dalle polemiche sterili, però si arriva ad un certo punto dove non posso non entrare nel merito della vicenda”, ha detto Fedez.

“Si sono scritti articoli insensati, infondati e pretestuosi, come scrivere che io ho annullato un tour che non è mai esistito”.

Il rapper aveva effettivamente annunciato da alcuni giorni che si sarebbe fermato per un po’ per dedicarsi ad altri progetti, terminate le tre date restanti del tour Paranoia Airlines.

“Dovevamo fare l’Arena e non si fa più, dovevamo fare la seconda data al Forum di Assago a maggio e non si farà più perché io sarò a Los Angeles e non ha senso tornare per una data: ho un sacco di altre cose da fare ed era giusto chiudere così”, ha detto dal palco del Mediolanum Forum di Assago.

Tuttavia Fedez ha voluto chiarire sui social che nessun tour estivo era mai stato in programma. “Chi scrive che ho annullato le date del tour dice c*****e sapendo di dirle. Non c’è mai stato in programma un tour estivo perché come ho sempre detto a inizio anno voglio passare del tempo con la mia famiglia”, ha scritto il cantante sul social network.

Fedez è diventato papà a marzo 2018, quando Chiara Ferragni ha dato alla luce il piccolo Leone. Il rapper e la fashion blogger si sono sposati a Noto, in Sicilia, il primo settembre dello stesso anno.

Alcuni mesi fa Fedez aveva annunciato sui social: “Dopo questo tour sarà tempo di prendermi una pausa. Voglio che ci siate tutti, dobbiamo salutarci come si deve. Devo raccontarvi un po’ di cose prima di lasciarci per un po’. Vi prometto che sarà uno show che non avete mai visto prima, saremo io e voi”.

