FACEBOOK DOWN OGGI 14 APRILE 2019 – Nella tarda mattinata di oggi, 14 aprile 2019, intorno alle ore 12,40 Facebook, il popolare social network di Mark Zuckerberg, è andato in down. Ha smesso di funzionare. Tantissimi utenti non sono stati più in grado di accedere alla piattaforma. Sugli schermi dei pc, degli smartphone e dei tablet è infatti comparsa la scritta “impossibile raggiungere il sito”.

Un grave problema per la piattaforma. Un attacco hacker? Un problema tecnico? Per il momento nessuna risposta. Intanto, su Twitter tantissimi utenti stanno cercando risposte e segnalando problemi. Utenti italiani ma anche stranieri. Si leggono tweet dal resto d’Europa, ma anche dal sudamerica.

Articolo in aggiornamento