Elezioni Finlandia 2019: alla sinistra la maggioranza relativa. I populisti non sfondano

ELEZIONI FINLANDIA 2019 – Il partito socialdemocratico ha ottenuto la maggioranza relativa alle elezioni parlamentari che si sono svolte oggi, 14 aprile 2019, in Finlandia. Dopo circa il 35 per cento di schede scrutinate il partito di sinistra si è attestato al 18,9 per cento delle preferenze.

Abbastanza sotto le aspettative i populisti di estrema destra dei “Veri Finlandesi” che non sono riusciti a sfondare. Il partito si è piazzato soltanto quarto con circa il 15 per cento, alle spalle dei partiti di centro-destra. Un dato sorprendente dato che i sondaggi li davano come seconda forza del nuovo parlamento.

Il partito socialdemocratico dell’opposizione, guidato dall’ex-leader sindacale Antti Rinne, attualmente è la quarta forza politica, con 1,7 punti in più rispetto al partito conservatore Kokoomus del ministro delle Finanze in carica Petteri Orpo.

Il partito di centro del premier uscente, Juha Sipila, si è piazzato al terzo posto con il 15,4 per cento dei voti (5,7 per cento in meno rispetto alle elezioni del 2015). Il motivo della perdita di voti? Molte preferenze sarebbero andate perse anche a causa dei pesanti tagli alla spesa pubblica.

