“Ho la decima di seno. Aiutatemi, sto diventando gobba”: l’incredibile storia di Agata | FOTO

“Ho sempre mal di schiena, sono sempre curva, tendo a ingobbirmi e quindi ho problemi di postura”. Una ragazza con la decima di seno ha raccontato la sua incredibile storia al programma di Barbara D’Urso Pomeriggio Cinque.

Agata, 25 anni, prima di affrontare la gravidanza aveva la sesta di reggiseno ma, dopo essere rimasta incinta, ha raggiunto la decima. Da lì sono iniziate tutta una serie di problematiche a livello fisico che le hanno reso la vita sempre più difficile.

“Voglio operarmi per ridurlo, è una situazione insostenibile”, ha spiegato la giovane alla conduttrice napoletana. Il problema è che Agata finora non ha mai avuto i soldi per permettersi l’intervento: la mastoplastica riduttiva.

La 25enne soffre di gigantomastia che consiste in una crescita ipertrofica della mammella e ne determina uno sviluppo eccessivo: il peso di ciascuna mammella può superare i quattro chili.

Così il professor Pietro Lorenzetti, specialista in chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica, ha raccolto il suo appello: “Ovviamente la opererò perché non è solo una questione estetica, ma è soprattutto un problema per la salute di Agata”.

La situazione per la ragazza era diventata ormai insostenibile: da qui la scelta di raccontare la sua incredibile storia al programma in onda su Canale 5.

