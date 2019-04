Grande Fratello, Cristian Imparato svela i suoi segreti: “Sono stato a letto con uomini etero e sposati”

“Ho avuto flirt con uomini che si dichiarano etero e sposati”. Al Grande Fratello 2019 il concorrente Cristian Imparato ha lanciato delle bombe ad alto tasso erotico.

L’ex concorrente del talent Io Canto, solo qualche giorno fa, aveva dichiarato la sua omosessualità ai coinquilini della casa di Cinecittà. “Ho avuto esperienze di tutti i tipi, ho visto in giro cose assurde”.

“Sapete quanti etero in realtà poi vanno con gli uomini? Ragazzi è pieno. Io pure sono stato con ragazzi che si dicevano eterosessuali. Vi dico anche un segreto, ho passato dei momenti con degli uomini sposati. Mi è successo almeno tre volte”, ha dichiarato Imparato.

Il concorrente della sedicesima edizione del reality condotto da Barbara D’Urso è anche entrato nel dettaglio: “Questi uomini sposati mi volevano e ci sono stato. Confesso che la cosa all’inizio mi piaceva molto. Pensavo ‘mio Dio questo ha la moglie, ma poi vuole me a letto’. Con uno in particolare, siamo usciti, poi però ho cambiato idea”.

Imparato ha spiegato di aver preferito non fare del male ad altre persone: “Questo uomo mi diceva ‘non scrivermi qui che legge mia moglie’. Io non voglio più questo genere di esperienze, faccio del male a me e anche a queste donne. Se ti piaccio lasci la moglie e stai con me, basta. Comunque c’è di tutto, pensate che le trans vadano con i gay? Molti etero vanno con trans e ragazzi omosessuali, aprite la mente, il mondo è pieno di diversità”.

Cristian Imparato: ecco chi è il concorrente del Grande Fratello 2019

Grande Fratello a luci rosse: Valentina Vignali pizzicata senza mutande (a gambe aperte) | FOTO HOT