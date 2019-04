Stasera in tv 12 aprile 2019 | Prima serata | Oggi in tv | Film stasera | Programmi | Guida | Amici di Maria De Filippi | Ballando con le stelle | Robison Crusoe

Cosa c’è stasera in tv 13 aprile 2019? Una breve guida completa ai programmi e ai film in tv di stasera dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Real Time e quelli minori come Rai Movie, Rai 4, Iris, Tv 8, Italia 2, La 5, Cielo, Nove, Rai 5, Paramount Channel, Cine Sony.

Ecco il palinsesto dei programmi tv in prima serata e in seconda serata di sabato 13 aprile 2019:

Oggi in tv: i programmi e i film di stasera in tv 13 aprile 2019:

Stasera su Rai 1:

20:00 – TELEGIORNALE

20:35 – Ballando con le Stelle

23:25 – TG1 60 Secondi

23:29 – Ballando con le Stelle

00:30 – TOP tutto quanto fa tendenza

Stasera su Rai 2:

20:30 – TG2 20.30

21:05 – The Rookie – Il Raduno – Il Falco

22:40 – Bull Istinto Vs Ragione

23:25 – TG2 Dossier

00:10 – TG2 Storie. I racconti della settimana

Stasera su Rai 3:

20:00 – Blob

20:20 – Le parole della settimana

21:40 – Sapiens Un solo pianeta

23:45 – TG Regione

23:55 – TG3 nel Mondo

Stasera in tv 13 aprile 2019 su Rai 4

20:31 – Senza Traccia IV ep.20

21:19 – Jimmy Bobo – Bullet to the Head

22:57 – Babylon Berlin II ep.3

23:43 – Babylon Berlin II ep.4

Stasera su Canale 5:

20:00 – TG5

20:39 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELL’INCONSISTENZA

21:20 – AMICI DI MARIA

00:40 – SPECIALE TG5 – “QUANDO CANZONE FA RIMA CON EMOZIONE”

Stasera su Italia 1:

20:26 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – L’ASSASSINO MODELLISTA

21:20 – ROBINSON CRUSOE – 1 PARTE

22:17 – TGCOM

22:20 – METEO.IT

22:23 – ROBINSON CRUSOE – 2 PARTE

23:15 – DRAGON BALL SUPER – IL PIU’ MALVAGIO! IL PIU’ CRUDELE! FREEZER SI SCATENA!

Stasera in tv 13 aprile 2019 su Rete 4:

20:30 – STASERA ITALIA WEEKEND

21:27 – IO STO CON GLI IPPOPOTAMI – 1 PARTE

22:10 – TGCOM

22:12 – METEO.IT

22:16 – IO STO CON GLI IPPOPOTAMI – 2 PARTE

23:52 – UNA CELLA IN DUE – 1 PARTE

00:50 – TGCOM

Stasera su Canale 20:

20:35 – THE BIG BANG THEORY I – IL FATTORE SORELLA GEMELLA

21:00 – SELF/LESS – 1 PARTE

22:06 – TG COM

22:11 – METEO

22:13 – SELF/LESS – 2 PARTE

Stasera su Paramount Channel:

21:10 – 3 Donne al Verde

23:00 – Colpo grosso al museo

01:00 – Sex and the City

01:30 – Sex and the City

Stasera su Rai Movie:

19:15 – Al bar dello sport

21:10 – The crew – Missione impossibile

22:55 – Krakatoa est di Giava

01:15 – The Son Of No One

Stasera su Cine Sony:

19:15 – A proposito di Luke

21:00 – Notte folle a Manhattan

22:45 – Blue Steel – Bersaglio mortale

00:40 – Countdown – Conto alla rovescia

02:10 – Vite da star Charles Bronson

Stasera in tv 13 aprile 2019 su Iris:

18:39 – INDIANA JONES E IL TEMPIO MALEDETTO

21:00 – LE BELVE

23:41 – LA PROMESSA DELL’ASSASSINO

01:43 – CHI SEI?

Stasera su Tv8:

20:15 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:15 – Nel cuore della tempesta

23:00 – Studio Moto – GP (diretta)

23:15 – Motomondiale Qualifiche

Stasera su Italia 2:

20:15 – TUTTI ALL’ARREMBAGGIO! ONE PIECE – SCONTRO FINALE!

20:45 – TUTTI ALL’ARREMBAGGIO! ONE PIECE – IL DECOLLO DELL’ARCA E LA COMPARSA DI DESPIA

21:15 – FRIENDS – L’ EQUIVOCO

21:40 – FRIENDS – NINNA NANNA PER EMMA

22:05 – FRIENDS – IL PEDIATRA DI ROSS

Stasera in tv 13 aprile 2019 su La 5:

21:10 – INGA LINDSTROM SOMMERLUND PER SEMPRE -1 PARTE

22:14 – TGCOM24

22:18 – METEO.IT

22:20 – INGA LINDSTROM SOMMERLUND PER SEMPRE – 2 PARTE

23:11 – GRANDE FRATELLO LIVE ’19

Stasera su Cielo:

20:25 – AFFARI DI FAMIGLIA

20:50 – AFFARI DI FAMIGLIA

21:20 – L’ATTENZIONE

23:10 – SCAMBISTI

01:10 – AMORE E SESSO IN CINA

Stasera su Nove:

20:00 – Fratelli di Crozza

21:30 – Angel Eyes – Occhi d’angelo

23:30 – La figlia del generale

01:45 – Project Nazi: le radici del male – L’industria della guerra

Stasera in tv 13 aprile 2019 su La 7:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Speciale Atlantide – Emanuela Orlandi

00:50 – TG LA7 Notte

Stasera su La 7D:

18:20 – Giardinieri in affitto

21:30 – È arrivato nostro figlio

23:30 – Mary, principessa per caso

01:20 – The Dr. Oz Show

Stasera su Real Time:

19:00 – Primo appuntamento

20:25 – Cake Star – Pasticcerie in sfida – Salerno

21:45 – Vite al limite – La storia di Nicole

23:30 – Vite al limite – Brandi e Kandi

Stasera su Spike:

19:50 – BAYWATCH Per colpa del vento

20:35 – BAYWATCH Il volo dell’aquila

21:30 – HOOTEN AND THE LADY – CACCIATORI DI TESORI Cuore spezzato

22:25 – HOOTEN AND THE LADY – CACCIATORI DI TESORI La pietra Cintamani

23:15 – HOOTEN AND THE LADY – CACCIATORI DI TESORI Il barile sepolto

Stasera in tv 13 aprile 2019 su Sky Uno

19:15 – Cirque du Soleil: Alegria

20:55 – E poi c’e’ Cattelan

21:15 – E poi c’e’ Cattelan

22:10 – E poi c’e’ Cattelan

22:40 – E poi c’e’ Cattelan

23:40 – E poi c’e’ Cattelan

Stasera su Sky Cinema Uno:

20:45 – Il Cinemaniaco incontra

21:15 – Come un gatto in tangenziale

23:00 – Fuori in 60 secondi