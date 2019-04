Questo governo non piace più agli italiani, e i numeri lo dimostrano

Il 58,9 per cento degli italiani è insoddisfatto del governo giallo-verde. A dirlo è l’ultimo sondaggio dell’istituto di ricerca Quorum/YouTrend per Sky TG24. A rivelare soddisfazione per l’operato dell’esecutivo guidato da Giuseppe Conte è solo il 41,1 per cento degli intervistati.

Se si prendono in considerazione i soli elettori della maggioranza, il dato è ben diverso: soddisfazione per il 91,2% degli elettori della Lega e il 92,4% per quelli del M5s.

Dati simili, ma di segno opposto tra gli elettori di centro sinistra e Forza Italia: il 91,8 per cento dei primi e l’81,8 per cento è insoddisfatto del governo.

Tra i quesiti posti agli intervistati ce n’era uno che indagava sul cambio di opinione rispetto a quando è stato formato il governo, a giugno 2018. Il 30,8 per cento degli intervistati ha detto di aver cambiato idea.

Il 69,2% degli intervistati ha invece confermato la sua scelta.

Tra coloro che hanno cambiato idea vi è un 33,2 per cento di elettori del M5s, contro il 5,5 per cento di quelli della Lega.

Lo stesso sondaggio mostra poi alcuni dati sulle elezioni europee. Se si andasse a votare oggi, il 54,8% saprebbe già per chi votare, il 17,5% non andrebbe a votare, mentre il 27,7% non ha ancora deciso se andrà a votare.

La Lega si conferma primo partito, è il primo partito in Italia, con il 32,1% seguito da M5s con il 22,7%. Segue il Pd, che si attesta nelle intenzioni di voto al 20,5%, poi Forza Italia, che secondo il sondaggio arriverebbe al 10%, Fdi al 5,3%, +Europa al 2,7% e Sinistra Italiana al 2,7. Il 4% degli intervistati si orienterebbe invece verso altri partiti.