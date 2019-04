Previsioni meteo domani 14 aprile 2019 | Italia | Che tempo farà?

PREVISIONI METEO DOMANI – Che tempo farà domani in Italia? Quali sono le previsioni meteorologiche per la giornata di domenica 14 aprile? Ogni giorno i meteorologi cercano di dare risposte in anticipo grazie a studi scientifici approfonditi e dettagliati. E, molto spesso, la previsione viene confermata.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo quali sono le previsioni (fornite dall’Aeronautica Militare), le temperature, i venti e i mari previsti per la giornata di domani:

Previsioni meteo domani in Italia domenica 14 aprile 2019

METEO: CHE TEMPO FA OGGI IN ITALIA | SABATO 13 APRILE 2019

NORD

Al mattino, il cielo sarà nuvoloso o coperto con rischio di piogge e rovesci diffusi soprattutto sulle regioni occidentali. Temporali sulla Liguria e nevicate sulle aree alpine e prealpine oltre gli 800-1000 metri.

Nel pomeriggio, le nuvole si diraderanno soprattutto nella parte pianeggiante delle regioni alpine.

Previsioni meteo domani 14 aprile 2019 | CENTRO E SARDEGNA

Molte nubi sul settore peninsulare per inizio giornata, con qualche rovescio e temporali che passeranno da sparsi a diffusi.

Su Sardegna cielo parzialmente nuvoloso. Nella serata il maltempo si placherà, soprattutto sulle regioni tirreniche.

SUD E SICILIA

Al mattino, il cielo si presenterà molto nuvoloso o coperto con rovesci e temporali che passeranno da sparsi a diffusi. Nel tardo pomeriggio, i fenomeno si attenueranno sulle aree interne peninsulari e sulla Sicilia orientale.

Previsioni meteo domani 14 aprile 2019 | TEMPERATURE

Temperature minime in diminuzione anche sensibile sulle regioni centro-occidentali del Nord, mentre saranno generalmente stazionarie nel resto d’Italia.

Le massime sono in sensibile diminuzione sulle regioni centro-occidentali del Nord, in lieve aumento invece sulle regioni adriatiche centromeridionali e su quelle ioniche.

VENTI

Maestrale sulla Sardegna, mentre i venti passeranno da deboli a moderati occidentali sul resto del centro-sud e ancora da deboli a moderati orientali in pianura padana. Generalmente deboli variabili sul resto del paese.

Previsioni meteo domani 14 aprile 2019 | MARI

Nella Sardegna Settentrionale, il mare passerà da agitato a molto agitato, mentre il Mar Ligure, il restare mare di Sardegna e il Tirreno centrale Parte Ovest da molto mosso passerà ad agitato.

Molto mosso il Canale di Sardegna, lo stretto di Sicilia, il Basso ionio e il restante Tirreno Occidentale.

IL BOLLETTINO COMPLETO

METEO: CHE TEMPO FA OGGI IN ITALIA | SABATO 13 APRILE 2019